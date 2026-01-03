Ameriški predsednik Donald Trump je danes potrdil napade vojske na Venezuelo. Ta je po njegovih navedbah tudi zajela venezuelskega predsednika Nicolasa Madura ter ga odpeljala iz države. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je po navedbah republikanskega senatorja dejal, da novih napadov na načrtujejo, Maduru pa da bodo v ZDA sodili.

EU glede Venezuele poziva k zadržanosti

Iran in Kuba sta že obsodila ameriški napad na Venezuelo, Kolumbija pa na mejo pošilja vojsko. Do napada je bila danes ostra tudi Rusija, ki ga je označila za oboroženo agresijo in zahtevala tudi pojasnila glede zajetega predsednika Nicolasa Madura. EU pozorno spremlja razmere v Venezueli in poziva k zadržanosti in spoštovanju mednarodnega prava, je danes po pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Nicolas Maduro in Cilia Flores. FOTO: Juan Barreto Afp

Z ameriškim kolegom je govorila, potem ko so ZDA danes napadle Venezuelo in zajele predsednika Nicolasa Madura. Trumpovo ravnanje pa odmeva tudi pri nas.

Oglasili so se že v Levici:

»V Levici najostreje obsojamo napad ZDA na Venezuelo in ugrabitev njenega predsednika. Gre za grobo kršitev mednarodnega prava, suverenosti držav in temeljnih načel, na katerih naj bi temeljil mednarodni red. Tudi v najbolj napetih obdobjih hladne vojne, ko so ZDA vsenaokoli rušile države in eliminirale voditelje, si tega niso upale početi tako direktno in vsem na očeh. Takšna dejanja nimajo nobene zveze z demokracijo, temveč z golim uveljavljanjem moči in partikularnih interesov ZDA, kot je nadzor nad naftnimi bogastvi in discipliniranje regije, ki jo dojemajo kot svoje dvorišče. To ni osamljen incident, temveč nadaljevanje dolgoletne ameriške politike dominacije Latinske Amerike. Politika Donalda Trumpa je to logiko le še zaostrila in jo brez zadržkov postavila nad mednarodno pravo. Kdor danes molči ali relativizira ugrabitev predsednika tuje države, v resnici podpira logiko, po kateri je moč nad pravom. V Levici temu jasno nasprotujemo. Mednarodno pravo velja za vse ali pa ne velja za nikogar.

Zato je početje ZDA treba jasno obsoditi in sankcionirati, saj takšni enostranski posegi resno ogrožajo mir in stabilnost ne le v Latinski Ameriki, temveč tudi širše. V svetu, ki je že danes prepreden s konflikti in vojnami, je normalizacija ugrabitve predsednika države in vojaškega nasilja nevarna in nesprejemljiva.«

»Novo leto, nova vojna«

Obramboslovec in nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj pa je ocenil: »Novo leto, nova vojna. Svet interesnih sfer se oblikuje naprej, ne glede na želje in upanja ljudi. Danes Venezuela, jutri Tajvan, pri čemer postaja vprašanje Tajvana, danzinško vprašanje 21. stoletja.«

In še: »Gre za iluzijo varnosti, ki je posledica virtualne različice "splendid isolation", ki smo ji priča v Sloveniji. A ne pozabimo ta britanska politika se je simbolno končala v bitki na Somi 1916. Tedaj je britanska vojska doživela največje enodnevne izgube v svoji zgodovini.«

Oglasil se je tudi šef SDS. Janez Janša je tako na omrežju X zapisal:

»Maduro je vodja kartela Los Soles, narkoteroristične organizacije, ki je prevzela oblast, njegov režim pa NI legitimna vlada.«