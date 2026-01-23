  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALI TO BLAGO DEJANSKO POTREBUJETE?

Tržni inšpektorat opozarja na previdnost pri odzivanju na brezplačne preglede in meritve telesne sestave

Že dlje časa opažajo prakso, pri kateri so zlasti starejši potrošniki pogosto tarča podjetij, ki jih vabijo na različne brezplačne preglede oziroma meritve telesne sestave.
FOTO: Dglimages Getty Images/istockphoto
FOTO: Dglimages Getty Images/istockphoto
STA, A. G.
 23. 1. 2026 | 17:34
 23. 1. 2026 | 17:34
2:57
A+A-

Na Tržnem inšpektoratu RS potrošnike opozarjajo na previdnost pri odzivanju na ponudbe brezplačnih pregledov in meritev telesne sestave, ki jih podjetja izvajajo na dogodkih, na katerih ponujajo določene izdelke. »Pred odločitvijo za nakup temeljito premislite, ali to blago dejansko potrebujete,« svetujejo. Že dlje časa opažajo prakso, pri kateri so zlasti starejši potrošniki pogosto tarča podjetij, ki jih po telefonu ali z nenaslovljenimi vabili v hišnih predalčnikih vabijo na različne brezplačne preglede oziroma meritve telesne sestave. Pri tem podjetja pogosto ustvarjajo vtis, da kličejo oziroma vabijo iz uradnih zdravstvenih ustanov.

»Skupno vsem tem dogodkom je, da se izvajajo na domovih potrošnikov ali v hotelih, gostilnah, gasilskih in zadružnih domovih ter drugih prostorih, ki niso poslovni prostori organizatorja takšnega dogodka. Podjetja v vabilih ali telefonskih klicih običajno (jasno) ne razkrijejo namena teh dogodkov,« so navedli. Poudarili so, da je njihov dejanski namen prodaja določenih izdelkov, na primer prehranskih dopolnil in različnih pripomočkov, denimo blazin, ležišč in podobno, ki naj bi izboljšali zdravstveno stanje potrošnika. Prodajni zastopnik na takšnem dogodku običajno opravi pregled telesa s t. i. termo kamero in potrošniku predstavi domnevno slabo zdravstveno stanje, pri čemer ustvari vtis, da bo njegovo zdravje izboljšal izdelek, ki ga podjetje ponuja, so navedli.

Opozarjajo, da je edini strošek, ki ga potrošnik običajno krije, strošek vračila blaga, razen če ga krije podjetje ali če podjetje o tem strošku potrošnika ni predhodno obvestilo.

Ali to blago dejansko potrebujete?

»Če se odločite odzvati na takšno vabilo ali telefonski klic, nato pa vam podjetje ponudi nakup določenih izdelkov, pred odločitvijo za nakup temeljito premislite, ali to blago dejansko potrebujete,« so opozorili na inšpektoratu. Prav tako so izpostavili, da se je treba pred nakupom izdelkov, ki naj bi izboljšali zdravje, najprej posvetovati z osebnim zdravnikom. Osebe, ki predstavljajo te izdelke oziroma meritve, običajno niso zdravstveni delavci, čeprav dajejo tak vtis, so še opozorili. Če z nakupom potrošnik ni zadovoljen, na inšpektoratu svetujejo, da takoj, najkasneje pa v 14 dneh od prevzema blaga podjetju, pisno s priporočeno pošiljko pošlje svojo odstopno izjavo. Najkasneje v nadaljnjih 14 dneh mora prejeto blago tudi vrniti.

Pri tem opozarjajo, da je edini strošek, ki ga potrošnik običajno krije, strošek vračila blaga, razen če ga krije podjetje ali če podjetje o tem strošku potrošnika ni predhodno obvestilo.

Več iz teme

tržni inšpektoratopozorilopotrošnikivarstvo potrošnikovzavajanje potrošnikovbrezplačne meritve
ZADNJE NOVICE
20:05
Bulvar  |  Tuji trači
ZADNJE SLOVO

Ganljiv poklon Sophie Loren modnemu velikanu Valentinu: »Vedno v mojem srcu«

Po današnji pogrebni slovesnosti bodo oblikovalčeve posmrtne ostanke kremirali in jih pokopali na rimskem pokopališču Flaminio.
23. 1. 2026 | 20:05
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Tašča mi očita, da vnukinje zaradi mene ne bodo normalne

Pisal nam je bralec, ki ima z ženo in hčerkami lep odnos, a jim sive lase dela tašča. To je strah, da so vnukinje podedovale bolezen.
Milena Miklavčič23. 1. 2026 | 20:00
19:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V FINSKI PRESTOLNICI HELSINKI

Našli so ga v slabem zdravstvenem stanju, 20 let živel v kleti brez oken, stranišča, kopalnice in kuhinje

V zvezi s primerom so danes pridržali dva moška in žensko, stare okrog 60 let, vendar so jih medtem že izpustili.
23. 1. 2026 | 19:36
19:15
Novice  |  Slovenija
NEZADOVOLJNI INVESTITORJI DO STRASBOURGA

Ankaran pod pritiskom kapitala, več kot 30 tožb zaradi prostorskega načrta, imamo odgovor župana

Premišljena gradnja in varovanje prostora sta Občino Ankaran postavila v središče večletnih pravnih sporov.
23. 1. 2026 | 19:15
19:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZGODNJIH JUTRANJIH URAH NA NOVOLETNI DAN

Solastnika bara v Crans Montani, kjer je v požaru umrlo 40 mladih, izpustili po plačilu varščine

Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.
23. 1. 2026 | 19:13
18:52
Novice  |  Svet
POSODABLJAJO PREDSEDNIŠKA VOZILA

Trump v Davosu v novi oklepni koloni: Tajna služba razkriva prehod na novo generacijo oklepnih vozil

General Motors naj bi za razvoj že dobil pogodbo do leta 2029.
23. 1. 2026 | 18:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki