Tržni inšpektorat opozarja na previdnost pri odzivanju na brezplačne preglede in meritve telesne sestave

Na Tržnem inšpektoratu RS potrošnike opozarjajo na previdnost pri odzivanju na ponudbe brezplačnih pregledov in meritev telesne sestave, ki jih podjetja izvajajo na dogodkih, na katerih ponujajo določene izdelke. »Pred odločitvijo za nakup temeljito premislite, ali to blago dejansko potrebujete,« svetujejo. Že dlje časa opažajo prakso, pri kateri so zlasti starejši potrošniki pogosto tarča podjetij, ki jih po telefonu ali z nenaslovljenimi vabili v hišnih predalčnikih vabijo na različne brezplačne preglede oziroma meritve telesne sestave. Pri tem podjetja pogosto ustvarjajo vtis, da kličejo oziroma vabijo iz uradnih zdravstvenih ustanov.

»Skupno vsem tem dogodkom je, da se izvajajo na domovih potrošnikov ali v hotelih, gostilnah, gasilskih in zadružnih domovih ter drugih prostorih, ki niso poslovni prostori organizatorja takšnega dogodka. Podjetja v vabilih ali telefonskih klicih običajno (jasno) ne razkrijejo namena teh dogodkov,« so navedli. Poudarili so, da je njihov dejanski namen prodaja določenih izdelkov, na primer prehranskih dopolnil in različnih pripomočkov, denimo blazin, ležišč in podobno, ki naj bi izboljšali zdravstveno stanje potrošnika. Prodajni zastopnik na takšnem dogodku običajno opravi pregled telesa s t. i. termo kamero in potrošniku predstavi domnevno slabo zdravstveno stanje, pri čemer ustvari vtis, da bo njegovo zdravje izboljšal izdelek, ki ga podjetje ponuja, so navedli.

Opozarjajo, da je edini strošek, ki ga potrošnik običajno krije, strošek vračila blaga, razen če ga krije podjetje ali če podjetje o tem strošku potrošnika ni predhodno obvestilo.

Ali to blago dejansko potrebujete?

»Če se odločite odzvati na takšno vabilo ali telefonski klic, nato pa vam podjetje ponudi nakup določenih izdelkov, pred odločitvijo za nakup temeljito premislite, ali to blago dejansko potrebujete,« so opozorili na inšpektoratu. Prav tako so izpostavili, da se je treba pred nakupom izdelkov, ki naj bi izboljšali zdravje, najprej posvetovati z osebnim zdravnikom. Osebe, ki predstavljajo te izdelke oziroma meritve, običajno niso zdravstveni delavci, čeprav dajejo tak vtis, so še opozorili. Če z nakupom potrošnik ni zadovoljen, na inšpektoratu svetujejo, da takoj, najkasneje pa v 14 dneh od prevzema blaga podjetju, pisno s priporočeno pošiljko pošlje svojo odstopno izjavo. Najkasneje v nadaljnjih 14 dneh mora prejeto blago tudi vrniti.

