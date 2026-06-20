Tu je vrhunec vročine, vremenoslovci pa že opozarjajo na neurja s točo: v teh krajih bo nevarnost največja

Vročinski val bo v soboto in nedeljo dosegel prvi vrhunec, temperature pa se bodo v številnih krajih povzpele nad 30 stopinj Celzija. V Ljubljani, Celju in Novem mestu meteorologi napovedujejo okoli 33 stopinj Celzija, v Mariboru do 34 stopinj, na Goriškem pa lahko termometri pokažejo tudi 35 stopinj. Nekoliko bolj znosno bo ob morju, kjer bodo temperature okoli 31 stopinj, vendar bo zaradi visoke zračne vlage občutek vročine še izrazitejši.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Visoke temperature pričakujejo tudi na Hrvaškem, kamor se je ob začetku poletne sezone odpravilo veliko Slovencev. V Pulju, Poreču in Rovinju bo okoli 31 stopinj Celzija, v Zadru in Splitu do 33 stopinj, v Dubrovniku pa približno 34 stopinj. Kljub prevladujočemu sončnemu vremenu ozračje ne bo povsem stabilno. Pri Meteoinfo Slovenija opozarjajo, da se bo ob vrhuncu vročinskega vala povečala tudi verjetnost za nastanek popoldanskih in večernih neviht. Največ nevihtnega dogajanja pričakujejo na severu Slovenije, posamezne nevihte pa lahko nastanejo tudi na jugu države, predvsem nad hribovitimi območji.

Zaradi šibkih vetrov v višinah nevihte ne bodo zelo razširjene, zato bo večji del Slovenije ostal suh. Vremenoslovci kljub temu opozarjajo, da bo zaradi velike količine energije v ozračju možen razvoj krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, intenzivnimi nalivi in tudi točo, ki je lahko lokalno debelejša.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Dodatno nevarnost predstavlja počasno pomikanje nevihtnih celic. Na manjših območjih lahko v kratkem času pade večja količina dežja, kar lahko povzroči zastajanje vode in druge nevšečnosti. Čeprav bo večina krajev konec tedna uživala v sončnem vremenu, strokovnjaki svetujejo spremljanje vremenskih opozoril, predvsem v popoldanskih in večernih urah, ko bo možnost za nastanek močnejših neviht največja. »Zaradi velike količine energije v ozračju bo možen nastanek krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, ki bo lahko lokalno tudi debelejša,« opozarjajo pri Meteoinfo Slovenija.