PODRAŽITEV

Tu so nove cene goriv, Slovenci primite se za denarnico

Opolnoči prihaja podražitev bencina za 4,8 centa na 1,683 evra, dizla za 2,6 centa na 1,734 evra, kurilnega olja za 2,8 centa na 1,380 evra za liter.
Od jutri višje cene bencina, dizla in kurilnega olja. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 4. 5. 2026 | 20:28
 4. 5. 2026 | 20:54
2:46
A+A-

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 5. maja 2026 do vključno ponedeljka 11. maja 2026 znašale 1,683 evra za liter bencina, 1,734 evra za liter dizelskega goriva in 1,380 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na  bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,683 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,635 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 84,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,849 evra na liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,734 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,708 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 86,70 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,917 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,380 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,352 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.380 evrov (brez prevoza).

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,585 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.585 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 205 evrov.

 

 

Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
