Tu so nove cene goriv, Slovenci primite se za denarnico

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 5. maja 2026 do vključno ponedeljka 11. maja 2026 znašale 1,683 evra za liter bencina, 1,734 evra za liter dizelskega goriva in 1,380 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,683 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,635 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 84,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,849 evra na liter.

Opolnoči podražitev bencina za 4,8 centa na 1,683 evra, dizla za 2,6 centa na 1,734 evra, kurilnega olja za 2,8 centa na 1,380 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,734 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,708 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 86,70 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,917 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,380 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,352 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.380 evrov (brez prevoza).

Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,585 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.585 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 205 evrov.