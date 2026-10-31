Tudi baterije lahko zagorijo

Oktober se končuje. To je mesec, ki je posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima ta osrednjo temo, ki jo v sodelovanju pripravijo in izvajajo Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo. Letošnja nosilna tema je bilo zgodnje odkrivanje požara doma. V domačem okolju so postale del našega vsakdana, denimo, tudi litij-ionske baterije. Najdemo jih v telefonih, računalnikih, igračah, električnem orodju, invalidskih vozičkih, kolesih, skirojih in avtomobilih. Zmogljive so, vendar lahko ob nepravilni uporabi, poškodbi ali okvari povzročijo požar.

Izrabljene litij-ionske baterije so nevarni odpadki.

Med pogostimi vzroki za vžig so nepravilno polnjenje, mehanske poškodbe, neustrezno shranjevanje, nekakovostni materiali in tehnične okvare. Baterij ali naprav zato ne odpirajmo, stiskajmo, udarjajmo ali izpostavljajmo padcem. Če ugotovimo, da je oprema poškodovana, je ne uporabljajmo.

Pravilno polnjenje

Pri polnjenju upoštevajmo navodila proizvajalca in uporabljajmo ustrezen polnilnik ter kabel. Naprava naj ne bo pokrita, založena ali v bližini gorljivih predmetov. Prostor vsekakor opremimo tudi z javljalnikom dima. Naprav ne polnimo ponoči ali ko nas ni v bližini, med polnjenjem pa jih občasno preverimo. Polnjenje takoj prekinimo, če zaznamo vonj po zažganem, opazimo dim, če se naprava ali polnilnik nenavadno segreva, baterija spremeni obliko ali iz nje izteka tekočina. Vse to so lahko že opozorilni znaki nevarnosti.

Med pogostimi vzroki za vžig so nepravilno polnjenje baterij, mehanske poškodbe, neustrezno shranjevanje ...

Brez njih si ne moremo več zamisliti vsakdanjika. FOTO: Kypros Getty Images

Baterije shranjujmo pri sobni temperaturi, zaščitene pred poškodbami in vnetljivimi predmeti, zunaj dosega otrok in živali. Izrabljene litij-ionske baterije so namreč nevarni odpadki. Kontakte zato zaščitimo z izolirnim trakom in jih oddajmo v namenski zabojnik ali zbirno-reciklažni center. Če naprava zagori, najprej poskrbimo za svojo varnost. Če je varno, jo izključimo iz električnega omrežja in umaknemo gorljive predmete. Gašenja se lotimo le, če je požar še v začetni fazi in nas to ne ogroža. Požare litij-ionskih baterij je namreč težko pogasiti, posamezne celice pa lahko tudi eksplodirajo. Če ognja ne moremo varno pogasiti, se umaknimo in pokličimo 112. Če zagori električno vozilo, ga ugasnimo, odstranimo elektronski ključ in se umaknimo na varno razdaljo. Ob klicu na 112 povejmo, da gori električno vozilo, in navedimo njegov tip. Počakajmo na gasilce. Veliko nesreč lahko preprečimo že s pravilnim polnjenjem, varnim shranjevanjem in pravočasnim prepoznavanjem opozorilnih znakov. Baterije nam vsekakor olajšajo življenje, vendar zahtevajo previdnost. Samo z odgovornim ravnanjem bomo lahko zaščitili sebe, bližnje in dom.