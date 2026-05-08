Tudi gasilci so del mozaika preiskave

Pripadniki Gasilske regije Pomurje so nedavno skupaj z ministrstvom za obrambo in upravo za zaščito in reševanje pripravili strokovna predavanja v spomin na Ernesta Eöryja, starosto slovenske gasilske organizacije. Eno najbolj zanimivih in poučnih je pripravil Tadej Panker, vodja oddelka za kriminalistično tehniko pri soboški policijski upravi.

Kriminalistični strokovnjak je bil jasen: »Preiskovanje požigov in požarov je ena izmed najzapletenejših in najtežjih vrst preiskav, saj zahteva obsežno multidisciplinarno znanje in izkušnje.« Velik izziv je namreč ugotoviti vzrok požara in zavarovati sledi, ki vodijo do storilca, saj ogenj pogosto uniči ključne dokaze.

Predavatelj je poudaril, da je pomembno, da na varnostnih dogodkih, na katerih sta v večini primerov prisotni obe interventni službi, torej policija in gasilci, sodelujejo. »Ne glede na to, ali gre za požar, naravno katastrofo, iskalne akcije ali prometne nesreče, vedno moramo biti pripravljeni čim bolje sodelovati, saj se na tak način izboljša kakovost dela vseh. Še bolj je pomembno, da se po nepotrebnem na kraju dogodka ne uničujejo dokazi. Vsak prihod na kraj nekega dogodka namreč lahko vpliva na to, vsi pa moramo stremeti k temu, da je uničevanja dokazov čim manj.«

Statiki so ocenili, da je treba porušiti betonske konstrukcije hal, saj bi te lahko zgrmele na gasilce.

Med nepravilnosti, ki jih policisti in kriminalisti zaznavajo v gasilskih intervencijah, lahko prištevamo interveniranje neusposobljenih posameznikov ali prekomerno gašenje požara. Dogajajo se še napake pri tako imenovani požarni straži ali pa je požarišče prehitro in preveč temeljito očiščeno še pred prihodom preiskovalne policijske ogledne skupine.

Pomembne prve fotografije

Podatek o tem, kje je začelo goreti, preiskovalci običajno dobijo od prvega očividca požara, ki praviloma požar tudi sporoči na številko 112. Očividec lahko ogledni skupini pomaga zožiti prostor, kjer iščejo vzroke požara. To je zlasti nepogrešljivo za uspešno preiskavo v primerih, ko ogenj uniči večjo površino. Na podlagi videza pogorelega objekta nato poskušajo ugotoviti, kje je začelo goreti.

Policijski preiskovalci o razširjenosti ognja ob prihodu povprašajo tudi gasilce. »Zato si kljub vsem naporom pri gašenju poskušajte zapomniti čim več pomembnih detajlov in informacij, ki krožijo okrog vas. Če imate na razpolago opremo, kraj požiga ali požara ob prihodu fotografirajte, uporabite termokamere in podobno opremo. Tako bomo preiskovalci dejansko stanje lažje ugotovili in sestavili celoten mozaik samo in na podlagi pridobljenih informacij vseh prisotnih na kraju. Vse vaše ugotovitve, opažanja, znanje in vedenje o požarih imajo torej pomembno vlogo pri sestavljanju tega mozaika,« je Panker gasilcem položil na srce.

Zakaj najpogosteje zagori Najpogostejši vzroki požarov v Sloveniji so nepravilna uporaba električnih naprav in napeljave, nepazljivost pri kuhanju, neprevidno ravnanje z odprtim ognjem, kot so prižgane sveče, cigarete, vžigalniki in kamini brez nadzora, samovžig materialov, ki ga lahko povzroči nepravilno shranjevanje oljnih krp, sena, žagovine in drugih vnetljivih materialov, in nepravilno skladiščenje in ravnanje z gorljivimi tekočinami.

Po besedah Vlada Vlaja, poveljnika Gasilske zveze Občine Puconci in vodje lanske intervencije na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Puconci, je bilo sodelovanje med preiskovalci in gasilci takrat zgledno. Šlo je za eno največjih intervencij v Pomurju nasploh. Skoraj tri stotnije gasilcev se je tri dni borilo s požarom. V skladiščnih prostorih, kjer za sežig skladiščijo mešane komunalne odpadke, je zaradi metana, ki se je sproščal, v eni minuti zagorelo okoli 3500 ton teh odpadkov. »Zaradi obsežnosti požara so policisti najprej z brezpilotniki posneli požarišče. Njihov ogled je bil mogoč šele tretji dan po izbruhu ognja, in to šele, ko so statiki ocenili, da je treba porušiti betonske konstrukcije hal, saj bi te lahko zgrmele na gasilce, ki so izvajali požarno stražo, pa seveda tudi na kriminaliste, ki so prišli preiskovat požarišče,« je razložil poveljnik Vlaj.

Zaradi obsežnosti požara marca lani na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Puconci so policisti najprej z brezpilotniki posneli požarišče.

Šlo je za eno največjih intervencij v Pomurju nasploh.

Policijskim preiskovalcem so bili pred dobrim letom v veliko pomoč tudi posnetki nadzornih kamer v centru ter slikovni in videomaterial, ki so ga posneli gasilci. »Med nujnimi ukrepi ob prihodu na kraj požara je predvsem zbiranje prvih obvestil, pri čemer imajo gasilci pomembno vlogo. Nujno je, da si ti zapomnijo čim več podrobnosti in jih nato povedo kriminalistom, saj je ugotavljanje vzroka požara tako uspešnejše,« je povzel vodja oddelka za kriminalistično tehniko soboške policijske uprave.