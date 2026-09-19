Tudi hrana bi se lahko občutno podražila: napovedali so, za koliko

Podražitve goriv ne udarijo le po voznikih osebnih avtomobilov, ampak lahko udarijo po vseh, saj lahko podražijo tudi hrano. Cene hrane se zaradi zadnjih podražitev goriv utegnejo v prihodnjih mesecih občutno povišati. Po oceni trgovinske zbornice je situacija na maloprodajnih policah trenutno še stabilna, če pa bodo cene goriv vztrajale na trenutnih ravneh, pa bi se učinek višjih stroškov lahko pri sveži hrani pokazal čez 30 do 60 dni, pri predelani hrani pa v roku 90 dni, so dejali v oddaji 24UR. V trgovinski zbornici rešitev vidijo v znižanju DDV-ja za osnovno košarico živil. Spremljajo pa tudi, ali bo Bruselj Sloveniji dovolil znižanje trošarine za pogonska goriva, kar bi tudi lahko imelo pozitiven vpliv na cene hrane.

Še bolj konkretni glede podražitev hrane so bili analitiki mednarodne družbe za ekonomske raziskave Oxford Economics. Po poročanju omenjene oddaje so ti napovedali, da bodo cene hrane na stari celini letošnjo jesen in zimo za 11,8 odstotka višje. Razlog za to so konflikti na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, suša in vročina.

V torek na vidiku nova podražitev goriv

Kaže, da se bodo prihodnji torek goriva ponovno podražila. Na spletnem portalu Finance so izračunali, da se najvišja rast cene za skoraj 10 centov na liter pričakuje v primeru kurilnega olja. Za nekoliko manj, za približno pet centov se utegne podražiti bencin, dizel pa za dva centa. Po njihovem izračunu se torej v torek bencin na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest utegne podražiti s sedanjih 1,728 na okoli 1,780 evra za liter, dizel na okoli 2,009 evra za liter, kurilno olje pa s trenutnih 1,602 na približno 1,700 evra za liter, kar bi bila nova najvišja cena.