Tudi kmet potrebuje dopust, a tu nastopi težava

KMETOVANJE

Kmetje si ga težko privoščijo, saj delo na kmetiji nikoli ne počiva. Do primernega oddiha lahko pridejo le z dobro organizacijo in pomočjo družine.

Letošnji avgust se je poslovil, navadni smrtniki pa so lovili še zadnje dni pod žgočim soncem. Kaj pa kmetje in njihov dopust? Znano je, da si poležavanja na plaži ne morejo kar takole privoščiti. Krave jih že ne bodo čakale, pa tudi krma se ne bo kar sama pospravila. Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) je v projektu TERA pripravila celotno študijo, ki so jo naslovili Delo – počitek – prosti čas. V njej so javno opozorili, da kmečki delavniki niso osemurni, prosti vikendi so redki, za dopust pogosto zmanjka časa ali denarja, predvsem pa ni človeka, ki bi kmeta za nekaj dni nadomestil, ...