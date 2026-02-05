  • Delo d.o.o.
SEJEM AGRITECH

Tudi kmetje se vse bolj digitalizirajo

Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Celju je obiskalo več kot 22.000 ljudi. Gre za enega največjih tovrstnih strokovnih dogodkov v tem delu Evrope.
Sip strojna industrija si je za dvojno lahko kosilno kombinacijo prislužila posebno sejemsko priznanje. FOTO: Celjski sejem

Sip strojna industrija si je za dvojno lahko kosilno kombinacijo prislužila posebno sejemsko priznanje. FOTO: Celjski sejem

Traktorji vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Celjski sejem

Traktorji vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Celjski sejem

Veliko je bilo videti strojev za obdelavo lesa. FOTO: Celjski sejem

Veliko je bilo videti strojev za obdelavo lesa. FOTO: Celjski sejem

Sejem pripravljajo v zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk. FOTO: Celjski sejem

Sejem pripravljajo v zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk. FOTO: Celjski sejem

Sip strojna industrija si je za dvojno lahko kosilno kombinacijo prislužila posebno sejemsko priznanje. FOTO: Celjski sejem
Traktorji vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Celjski sejem
Veliko je bilo videti strojev za obdelavo lesa. FOTO: Celjski sejem
Sejem pripravljajo v zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk. FOTO: Celjski sejem
Mojca Marot
 5. 2. 2026 | 12:00
4:34
A+A-

Štirje dnevi sejma Agritech so v Celje privabili več kot 22.000 obiskovalcev in več kot 124 direktnih razstavljavcev iz devetih držav, in sicer iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Poljske, Srbije, Slovaške, Švice in Slovenije. Ti so predstavili več kot 400 blagovnih znamk, kar je kar 18 odstotkov več, kot jih je bilo pred dvema letoma. »Prenekatero inovacijo, rešitev za kmete in gozdarje, pa tudi nekatere stroje smo v Sloveniji videli sploh prvič. Več kot 30 odstotkov razstavljavcev je bilo hkrati proizvajalcev, med njimi tudi slovenskih, kar naš sejem uvršča celo med najbolj strokovno usmerjene v tem delu Evrope,« je svoje misli po zaključku strnila Renata Košenina, direktorica in vodja sejma Agritech. Kot je še poudarila, se tudi kmetje v svojih panogah čedalje pogosteje srečujejo z digitalizacijo, ki jim je v pomoč, sejem pa pripravljajo v tem zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk.

124 razstavljavcev iz devetih držav.

Letos so lahko slišali veliko koristnih nasvetov, videli prikaze strojev v živo, omogočene so bile testne vožnje s traktorji, predvsem pa so veliko časa namenili varnosti pri delu na kmetijah in gozdovih. »Kmetje so lahko slišali, katere so najpogostejše napake pri delu, kako jih odpraviti in kako svoje delo čim bolj optimizirati, tudi s pomočjo digitalizacije, ki je tudi v kmetijstvu pravzaprav neizbežna,« je dejala Košeninova, zadovoljna, da je sejem Agritech našel pot tudi do kmetov in da jim je uspelo povezati celotno agroregijo.

Močan dogodek

Da so videli marsikaj zanimivega, so po obisku povedali tudi obiskovalci. »Vsekakor toliko različne kmetijske mehanizacije na enem mestu ni moč videti domala nikjer drugje. Žal mi je le, da je večina te namenjena večjim, ne pa tudi manjšim kmetijam. Temu primerne so seveda cene,« nam je, denimo, povedal Viktor Ozimek iz Podravja, ki vsako leto obišče tudi sejem v Gornji Radgoni. Tokrat ga je pot zanesla prvič v Celje, kjer si je z zanimanjem ogledoval predvsem pripomočke in stroje za obdelavo lesa. Kmeta iz Gorenjske so medtem zanimali stroji za sajenje. »Že leto dni se odločam za nakup enega od njih, a sem se želel še v živo prepričati, ali je tisti, ki ga imam v mislih, res pravi,« pa nam je povedal Dejan Kovačič.

Žal mi je le, da je večina mehanizacije namenjene večjim, ne pa tudi manjšim kmetijam.

Še več je bilo obiskovalcev, ki so prišli zgolj iz gole radovednosti in so se zadovoljili že z nakupom kakšne malenkosti, morda domače dobrote, od medu do suhih mesnin. Kot je poudarila predsednica upravnega odbora Celjskega sejma Nina Ermenc Pangerl, je prednost sejma Agritech tudi v terminu, saj poteka po vodilnem svetovnem sejmu Agritechnica v nemškem Hannovru. Kar pomeni, da razstavljavci najnovejše stroje, inovacije in tehnološke trende, predstavljene v Nemčiji, prvič predstavijo pri nas. »Ta projekt razvijamo skupaj s stroko – s podjetji, institucijami in ljudmi, ki panogo poznajo in jo tudi vsakodnevno soustvarjajo. V času številnih izzivov v kmetijstvu in agroživilskem sektorju pa še kako potrebujemo prostor, kjer se predstavljajo konkretne rešitve. Sejem Agritech je danes primerljiv s katerim koli evropskim sejmom, naša ambicija pa je, da ga razvijemo v močan regionalni dogodek, ki bo Slovenijo v prihodnje še tesneje povezal s širšim okoljem,« je poudarila Ermenc Pangerlova.

Kam gre razvoj

Na sejmu so pripravili številna izobraževanja, okrogle mize, posvete. Prvi dan so posvetili genetiki, upravljanju črede, zdravju telet ter ekonomiki mlečne proizvodnje, skupaj s strokovnimi vsebinami. Dva dneva so posvetili predavanju o varnem delu v gozdu ter osrednjem strokovnem dogodku na temo digitalizacije in pametnega kmetijstva, kjer so izpostavili podatkovne sisteme, avtomatizacijo ter praktične primere uporabe naprednih tehnologij. Kmetje in drugi obiskovalci so se lahko prepričali, da lahko s pravilnimi postopki, ustrezno zaščitno opremo in ozaveščanjem preprečijo marsikatero nezgodo. Sejem Agritech je postal prostor, kjer se kmetje srečajo in izmenjajo izkušnje, soočijo mnenja ter na enem mestu vidijo, kam gre razvoj kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Traktorji vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Celjski sejem
Traktorji vedno pritegnejo pozornost. FOTO: Celjski sejem

Veliko je bilo videti strojev za obdelavo lesa. FOTO: Celjski sejem
Veliko je bilo videti strojev za obdelavo lesa. FOTO: Celjski sejem

Sejem pripravljajo v zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk. FOTO: Celjski sejem
Sejem pripravljajo v zimskem času prav zato, ker imajo kmetje več časa za obisk. FOTO: Celjski sejem

kmetjekmetijstvodigitalizacijasejemAgritech
