Tudi konji morajo k zobozdravniku: poglejte, kako so Kira, Lora, Viva, Brina in Janja z domačije Vranjek prestale obisk (VIDEO)

Čeprav je prizor na prvi pogled videti nekoliko nenavadno, gre za povsem običajen del veterinarske oskrbe konj. Na posnetku, ki so ga objavili na Domačiji Vranjek, veterinar konje v hlevu ustrezno umiri in stabilizira, nato pa jim pregleda ter po potrebi obrusi zobe. Konji namreč nego zob potrebujejo precej bolj, kot bi morda pomislili. Njihovi zobje se skozi življenje obrabljajo in izraščajo, pri žvečenju pa se lahko na njih razvijejo ostri robovi in druge nepravilnosti. Ti lahko poškodujejo mehka tkiva v ustih ter povzročajo težave pri hranjenju ali celo pri uporabi brzde.

Zakaj jim brusijo zobe?

Postopku se v veterinarski medicini reče »floating«. Veterinar zanj uporablja posebne ročne ali električne instrumente, s katerimi odstrani ostre skleninske robove in druge nepravilnosti ter tako pomaga vzpostaviti bolj uravnoteženo zobno površino.

Pred tem konja običajno rahlo sedira. To ne pomeni, da ga uspavajo za poseg – konj ves čas stoji, vendar je zaradi sedacije bolj miren in se lažje varno opravi natančen pregled. Veterinarju pri delu pomaga tudi poseben ustni spekulum, ki gobec drži odprt, ter podpora za glavo. Nato sledi pravi »zobozdravstveni« del. Veterinar pregleda zobe, poišče ostre robove, kljukice, nepravilnosti v obrabi in morebitne druge težave ter jih po potrebi pobrusi. Pri sodobni oskrbi se pogosto uporabljajo motorizirani instrumenti, ki omogočajo natančnejšo in hitrejšo obdelavo zob. Pri tem je treba paziti tudi na temperaturo zoba, zato se pri električnih instrumentih uporablja kratke stike in po potrebi hlajenje.

Tudi konji ne marajo zobozdravnika

Čeprav sam postopek odstranjevanja ostrih robov praviloma ni namenjen povzročanju bolečine, je za konja lahko neprijeten že sam občutek instrumentov, odpiranje gobca in predvsem hrup električnega brusilnika. Prav zato je sedacija pomembna za varnost živali in veterinarja ter omogoča temeljitejši pregled.

Kako so ga prestale Kira, Lora, Viva, Brina in Janja? Sodeč po posnetku precej dobro. No, vsaj dovolj dobro, da so se po obisku zobozdravnika lahko vrnile k svojim običajnim konjskim opravkom. Vprašanje Domačije Vranjek pa ostaja za vas, ki si boste video ogledali: Kira je najbolj trpela? Lora, Viva, Brina ali Janja?