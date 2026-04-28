Tudi letos je pozeblo, zaradi nevarnosti je treba izvesti zaščitne ukrepe

Pred dnevi je bila na nekaterih območjih države pozeba. Po prvih informacijah so bili prizadeti zgodnji posevki v določenih legah na območjih Primorske, osrednje Slovenije, Gorenjske, Dolenjske in tudi drugod po državi, so pojasnili v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Kot so poudarili, je škoda v tistih dneh, ko so se temperature zraka marsikje spustile pod ničlo, nastala predvsem na nezaščitenih posevkih zgodnjega krompirja, špargljev, nekaterih drugih zelenjadnic, sadnem drevju, borovnicah, jagodah ter na vinski trti. Zaradi nevarnosti, da bi lahko pozeba v posameznih legah povzročila škodo tudi na občutljivih sadnih vrstah, vrtninah in zgodnjih posevkih, so v KGZS kmete že opozorili, naj vendarle izvedejo morebitne zaščitne ukrepe, kot so zaščita občutljivih rastlin, zračenje rastlinjakov ali uporaba protislanskih metod.

Kako velik je obseg škode in kakšni bodo vplivi na pridelek, se bo pokazalo šele v naslednjih dneh.