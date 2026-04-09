Tudi to je Slovenija! Iskali pogrešana psa, našli pa ...: »To je prizor, ki ga ne bomo pozabili nikoli!« (FOTO)

»Tudi v Sloveniji se dogaja. Država, ki naj bi bila civilizirana, ki naj bi imela visok nivo odnosa do živali, premore posameznike, ki ustrezajo definiciji psihopatov.« Med iskanjem stare psice v Ljubljani se je društvu K9 – iskanje pogrešanih, ki se v Sloveniji ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb in živali ter izobraževanjem o varnosti in zaščiti živali, oglasila Ljubljančanka, da na Golovcu, nekaj metrov od ceste, leži mrtev pes. »Naj pridemo pogledat, če je to ta, ki ga iščemo,« so zapisali. »Smo šli. Ni bila ta, ki smo jo iskali. Smo pa naleteli na prizor, ki ga ne bomo pozabili nikoli. Napol zakopan (verjetno mlad pes ali psica), položaj telesa je bil tak, kot bi se pred smrtjo hotel(a) izkopati iz luknje, kamor je bil(a) zakopana.«

S plahto so pokrili poginulo žival in prijavili inšpekciji. Prišli so po truplo, ga odpeljali na patologijo, kjer bodo opravili obdukcijo. Srčno upajo, da bodo ugotovili, od kod je to bitje prišlo, zakaj je umrlo in da se bo izsledil človek, ki bi moral skrbeti za tega psa.

Našli so ga na Golovcu. FOTO: K9

Drug primer je bil še bolj pretresljiv. Nekdo je v Savo pod Radovljico vrgel psa, privezanega na debelo vrv. »Ubogo bitje, po ostankih sodeč mlad odrasel, suhcan drobiž, majhna ozka, podolgovata glava, za življenja je tehtal(a) mogoče 8 kg. Svetlo rjava dlaka, v vodi je truplo ležalo vsaj že dva do tri tedne. Ko se je Sava umaknila v svojo običajno strugo, je razgalila dejanje bolnika,« si zapisali.

Z vrvjo zavezan. FOTO: K9

Policija prevzela primer

Radovljiška policija je zadevo vzela skrajno resno. K9 opozarja: »Psihopati so med nami. Naj jih obišče Karma. Ali policija.« Pomembno je, da take primere prijavljamo: »Naj jih prijavimo, da ne bomo imeli vtisa, da smo vsi ljudje dobri. Nasilje psihopatov se vedno začne pri živalih. Vedno se začne pri nemočnih. Ker je najlažje in ker zaupajo.«

Na Facebook objavo so se odzvali številni: »Apeliram na vse sosede, sorodnike, na sodelavce, poštarje in druge redne dostavljavce, na sošolce, redne sprehajalce, ki ste opazili, da nekje nenadoma ni več psa. Za božjo voljo prijavljajte.«; »Dokler ne bo zakon teh psihopatov kaznoval in bo to smatrano za umor, ne bo nič drugače. Uboge duše.«; »Kaj sta to naredila psihopata, da sta bila psa v peklenskih mukah. Uboga in nič kriva.«; »Videl sem posvojeno dobermanko. Šepala je. Nekdo ji je z žico zvezal vse štiri noge in žico tako zategnil, da je prerezal tetivo. Nato jo je vrgel z mostu v vodo. Res je. Psihopati so med nami.«

Slovenija sicer premore večino ljudi, ki so dobri in empatični, vendar primeri, kot so opisani, opominjajo, da psihopati med nami res obstajajo. »Nasilje psihopatov se vedno začne pri živalih. Vedno se začne pri nemočnih. Ker je najlažje in, ker zaupajo. Ker kontroliramo njihova življenja in odločamo o tem kdo in kako bo živel in kdo in kako umrl. Verjamem v dobro. Verjamem, da je večina ljudi dobrih in empatičnih. Večini je mar. To je Slovenija že neštetokrat dokazala. Zato je pa treba s prstom pokazati na tiste, ki to niso in jih izločiti iz družbe. Tudi če katerega psa na slikah prepoznate, nam javite,« so zapisali v društvu K9.