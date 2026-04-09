  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MUČENJE ŽIVALI

Tudi to je Slovenija! Iskali pogrešana psa, našli pa ...: »To je prizor, ki ga ne bomo pozabili nikoli!« (FOTO)

»Država, ki naj bi bila civilizirana, ki naj bi imela visok nivo odnosa do živali, premore posameznike, ki ustrezajo definiciji psihopatov,« pravijo v društvu K9.
Z vrvjo zavezan. FOTO: K9

Našli so ga na Golovcu. FOTO: K9

N. Č.
 9. 4. 2026 | 17:32
A+A-

»Tudi v Sloveniji se dogaja. Država, ki naj bi bila civilizirana, ki naj bi imela visok nivo odnosa do živali, premore posameznike, ki ustrezajo definiciji psihopatov.« Med iskanjem stare psice v Ljubljani se je društvu K9 – iskanje pogrešanih, ki se v Sloveniji ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb in živali ter izobraževanjem o varnosti in zaščiti živali, oglasila Ljubljančanka, da na Golovcu, nekaj metrov od ceste, leži mrtev pes. »Naj pridemo pogledat, če je to ta, ki ga iščemo,« so zapisali. »Smo šli. Ni bila ta, ki smo jo iskali. Smo pa naleteli na prizor, ki ga ne bomo pozabili nikoli. Napol zakopan (verjetno mlad pes ali psica), položaj telesa je bil tak, kot bi se pred smrtjo hotel(a) izkopati iz luknje, kamor je bil(a) zakopana.«

S plahto so pokrili poginulo žival in prijavili inšpekciji. Prišli so po truplo, ga odpeljali na patologijo, kjer bodo opravili obdukcijo. Srčno upajo, da bodo ugotovili, od kod je to bitje prišlo, zakaj je umrlo in da se bo izsledil človek, ki bi moral skrbeti za tega psa.

Drug primer je bil še bolj pretresljiv. Nekdo je v Savo pod Radovljico vrgel psa, privezanega na debelo vrv. »Ubogo bitje, po ostankih sodeč mlad odrasel, suhcan drobiž, majhna ozka, podolgovata glava, za življenja je tehtal(a) mogoče 8 kg. Svetlo rjava dlaka, v vodi je truplo ležalo vsaj že dva do tri tedne. Ko se je Sava umaknila v svojo običajno strugo, je razgalila dejanje bolnika,« si zapisali. 

Policija prevzela primer

Radovljiška policija je zadevo vzela skrajno resno. K9 opozarja: »Psihopati so med nami. Naj jih obišče Karma. Ali policija.« Pomembno je, da take primere prijavljamo: »Naj jih prijavimo, da ne bomo imeli vtisa, da smo vsi ljudje dobri. Nasilje psihopatov se vedno začne pri živalih. Vedno se začne pri nemočnih. Ker je najlažje in ker zaupajo.«

Na Facebook objavo so se odzvali številni: »Apeliram na vse sosede, sorodnike, na sodelavce, poštarje in druge redne dostavljavce, na sošolce, redne sprehajalce, ki ste opazili, da nekje nenadoma ni več psa. Za božjo voljo prijavljajte.«; »Dokler ne bo zakon teh psihopatov kaznoval in bo to smatrano za umor, ne bo nič drugače. Uboge duše.«; »Kaj sta to naredila psihopata, da sta bila psa v peklenskih mukah. Uboga in nič kriva.«; »Videl sem posvojeno dobermanko. Šepala je. Nekdo ji je z žico zvezal vse štiri noge in žico tako zategnil, da je prerezal tetivo. Nato jo je vrgel z mostu v vodo. Res je. Psihopati so med nami.«

Slovenija sicer premore večino ljudi, ki so dobri in empatični, vendar primeri, kot so opisani, opominjajo, da psihopati med nami res obstajajo. »Nasilje psihopatov se vedno začne pri živalih. Vedno se začne pri nemočnih. Ker je najlažje in, ker zaupajo. Ker kontroliramo njihova življenja in odločamo o tem kdo in kako bo živel in kdo in kako umrl. Verjamem v dobro. Verjamem, da je večina ljudi dobrih in empatičnih. Večini je mar. To je Slovenija že neštetokrat dokazala. Zato je pa treba s prstom pokazati na tiste, ki to niso in jih izločiti iz družbe. Tudi če katerega psa na slikah prepoznate, nam javite,« so zapisali v društvu K9.

K9mučenje živalipsipsihopatipolicija
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Mnogi predolgo odlašajo, potem pa jih računi za ogrevanje močno udarijo

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki