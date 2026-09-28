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Vinska kraljica odrezala prvi grozd (FOTO)

Eno prvih potomk znamenite trte z Lenta so pred 33 leti posadili nad Šentjernejem.
Prve grozde so odrezali vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič, njen oče Jernej (na levi) in župan občine Šentjernej Jože Simončič. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda
Prve grozde so odrezali vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič, njen oče Jernej (na levi) in župan občine Šentjernej Jože Simončič. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 28. 9. 2026 | 14:45
5:45
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V vinski gorici Vrbovce nad Šentjernejem je bilo na predvečer enakonočja res živahno. Pri trgatvi potomke trte z Lenta so se zbrali ljubitelji dobre kapljice, vinskih goric in ljudje dobre volje, med njimi je bila tudi aktualna vinska kraljica Slovenije Nika Martinčič. Trta, ki so jo zasadili pred več kot tremi desetletji, namreč raste prav v vinogradu Martinčičevih, pri križu ob cesti, zato je prvi grozd slovesne trgatve odrezala prav Nika. Iz več kot 450 let stare mariborske trte, ki je zavoljo svoje častitljive starosti kot najstarejša trta na svetu dobila mesto tudi v Guinnessovi knjigi ...
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