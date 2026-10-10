Tudi za ta torek kaže na pocenitev goriv, poglejte za koliko

Kot kaže, se bodo cene goriv pri nas v torek nekoliko znižale. Na portalu Finance ocenjujejo, da se bodo pocenili bencin, dizel in kurilno olje. A ne za veliko. Po njihovi oceni bo liter bencina v torek cenejši za približno pol centa, cena bo predvidoma padla na približno 1,74 evra za liter, za manj kot pol centa na liter pa se bosta po njihovi oceni pocenila dizel in kurilno olje. Za liter prvega bi bilo tako treba odšteti približno 1,88 evra, za liter drugega pa približno 1,505 evra. Dodajajo pa, da je pri tako majhnih spremembah težko zanesljivo napovedati smer.

Evro izgubil proti dolarju

Po pisanju omenjenega portala so cene nafte v minulem tednu konkretno nihale. V petek je tako sod severnomorske nafte brent trgovanje končal pri 104,72 dolarja oziroma pri 2,5 odstotka višji ceni kot pred tednom, a je bila povprečna tedenska cena kljub vsemu nižja, saj je pred tem dosegel tudi ceno okrog 100 dolarjev. Na portalu Finance omenjajo, da evropskim kupcem nafte ni bil naklonjen valutni trg, saj je evro v primerjavi z dolarjem v preteklem tednu izgubil približno pol odstotka vrednosti. Zaradi tega so realno energenti za evropske kupce še nekoliko dražji. Na portalu ob tem opozarjajo, da so za oblikovanje reguliranih cen odločilne predvsem kotacije posameznih naftnih derivatov na sredozemskem trgu.

Cene goriv pri nas so se sicer v tem in prejšnjem tednu konkretno znižale. Ceni dizla in kurilnega olja sta se znižali v obeh tednih, cena bencina pa v tem tednu. Trenutno je treba za liter bencina odšteti 1,744 evra, za liter dizla 1,883 evra, za liter ekstra lahkega kurilnega olja pa 1,506 evra.