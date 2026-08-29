Tudi zadnjo avgustovsko soboto zastoji na cestah, pred Karavankami sedem kilometrov, proti Obali zastoji že pri Ljubljani

Zadnji avgustovski konec tedna je zgoščen promet na primorski avtocesti v smeri proti Obali, zaradi vračanja turistov s počitnic pa nastajajo zastoji tudi v smeri iz notranjosti države proti severu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj dolg sedem kilometrov, na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj pa skoraj tri kilometre. Z avstrijske strani predor občasno zapirajo, zato je tudi tam nastal daljši zastoj. Prav tako do zastojev prihaja na vzporedni cesti skozi Jesenice, obvešča prometnoinformacijski center. Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag zaradi uravnavanja prometa občasno zapira predor Karavanke v smeri proti Sloveniji. Zastoj je zato nastal tudi na severni strani predora.

Na Gorenjskem je območje zastojev tudi med Lescami in Bledom. Cesto iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento pa bodo zaradi prireditve danes med 10.30 in 13.30 zaprli. Zastoji v smeri proti morju se začnejo že na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Kopru kolona vozil dolga 3,2 kilometra.

Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj dolg že skoraj osem kilometrov. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Bled - Bohinj med krajema Obrne in Nomenj promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri.

Do septembra pričakujejo povečan promet

Na Obali so zastoji na posameznih odsekih državne ceste Šmarje - Dragonja, prav tako pa tudi na cestah Šmarje - Koper in Sečovlje - Izola. Na štajerski avtocesti je promet zgoščen pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, zaradi del pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani.

Prometnoinformacijski center opozarja, da je zato vse do septembra pričakovati vračanje turistov ter več prometa po Sloveniji, predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj je zastoj dolg tri kilometre, zaradi prometne nesreče pa je oviran promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zastoji na štajerski avtocesti nastajajo tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.