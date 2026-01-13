  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAZNI SO VISOKE

Tuni so, a slovenski ribiči jih loviti ne smejo

Malo ljudi še ve, da je imel lov na tune oziroma tone, kot jim pravijo v krajih od Trsta do Devina, stoletja poseben pomen.
Na novoletni dražbi v Tokiu je Kijoši Kimura za 243 kilogramov težkega modroplavutega tuna odštel skoraj tri milijone evrov. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Na novoletni dražbi v Tokiu je Kijoši Kimura za 243 kilogramov težkega modroplavutega tuna odštel skoraj tri milijone evrov. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Ljubljančan Robert Renninger z licenco tunolovca je lani zahodno od Rovinja ujel 260 kilogramov težkega tuna. FOTO: Osebni arhiv

Ljubljančan Robert Renninger z licenco tunolovca je lani zahodno od Rovinja ujel 260 kilogramov težkega tuna. FOTO: Osebni arhiv

Zadnji večji izlov tunov v morju pod Križem leta 1954 FOTO: Ugo Borsatti

Zadnji večji izlov tunov v morju pod Križem leta 1954 FOTO: Ugo Borsatti

Na novoletni dražbi v Tokiu je Kijoši Kimura za 243 kilogramov težkega modroplavutega tuna odštel skoraj tri milijone evrov. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
Ljubljančan Robert Renninger z licenco tunolovca je lani zahodno od Rovinja ujel 260 kilogramov težkega tuna. FOTO: Osebni arhiv
Zadnji večji izlov tunov v morju pod Križem leta 1954 FOTO: Ugo Borsatti
Janez Mužič
 13. 1. 2026 | 09:35
5:45
A+A-

Ko je na nedavni novoletni dražbi v Tokiu padlo kladivce, je množica obmolknila: 243 kilogramov težak modroplavuti tun je bil prodan za rekordnih 510,3 milijona jenov, kar je skoraj tri milijone evrov. Kupec Kijoši Kimura, samooklicani kralj tunov in lastnik verige restavracij, je z nasmehom sprejel aplavz. Ribo je razrezal na tisoče grižljajev sušija. Vsak je bil vreden nekaj evrov, a mu je vse skupaj prineslo ogromno. Tudi v našem morju se tun zadnja leta znova pojavlja v jatah. A pri nas velja povsem neka druga logika, ne smemo ga loviti. Zaradi pozabljene stare tradicije, zgodovinskih odločitev in današnjih pravil EU o ribolovnih kvotah ...

Zadnji večji izlov tunov v morju pod Križem leta 1954 FOTO: Ugo Borsatti
Zadnji večji izlov tunov v morju pod Križem leta 1954 FOTO: Ugo Borsatti

Ko danes starejši slovenski ribiči ob italijanskem Devinu, Kontovelu in Barkovljah slišijo, da so v Tržaškem zalivu znova zaplapolale plavuti modroplavutih tunov, se le grenko nasmehnejo. Riba, ki je stoletja hranila tamkajšnje slovenske družine in polnila mreže severnega Jadrana, je spet tu. A v Sloveniji je – paradoksalno – ne smejo loviti. Medtem ko Japonci za en sam primerek plačujejo milijone evrov in ga italijanski ter hrvaški ribiči lahko lovijo, bi naš ribič tvegal kazen že, če bi takšen morski velikan pomotoma končal v mreži v našem morju in bi ga vzel. Malo ljudi še ve, da je imel lov na tune oziroma tone, kot jim pravijo v krajih od Trsta do Devina, stoletja poseben pomen. Nekoč so na svoji migracijski poti v tem skrajnem severnem delu Tržaškega zaliva velike jate tunov dosegle najsevernejšo točko Jadranskega morja, nato pa so se obrnile in vračale proti jugu. Slovenski ribiči so jih lovili drugače kot drugod. Na prihod jat so prežali z višjih točk na kopnem, nato pa izkoristili trenutek, ko je jata počasi in zelo blizu obale spreminjala smer potovanja.

1954. leta je bila ukinjena pravica do tunolova.

Sprva so jih lovili z ostmi ali harpuni s plovil, pozneje z manjšimi mrežami, na koncu pa z velikimi mrežami, s katerimi so na plovilih obkrožili prihajajočo jato in jo potegnili na breg. Tam živeči Slovenci so tako razvili poseben, slovenski način tunolova – s posebnimi čolni, imenovanimi tonere, z opazovalci na pečinah in natančno organizacijo dela, ki se je prenašala iz roda v rod. Opazovalci so z višav spremljali morje, brali tokove, barvo vode in ne nazadnje obnašanje ptic. Ko so opazili jato, je sledil alarmni signal. Ribiči so v popolni usklajenosti s tonerami in mrežo zaprli pot kraljici morij. To ni bil romantičen ribolov za današnje selfieje, marveč trd, nevaren, a tudi zelo donosen posel, pri katerem so sodelovale celotne vasi. Že leta 1835 so slovenski ribiči v Tržaškem zalivu dobili izključno pravico do tunolova. To ni bila mala stvar. Tun je bil že takrat ena najdragocenejših rib v Sredozemlju. Prodajali so jo svežo, soljeno in sušeno, izvažali pa v notranjost monarhije. V teh krajih je tunolov pomenil razliko med revščino in dostojnim življenjem. Celotne vasi so živele od ene same sezone. Ko tunov ni bilo, ni bilo denarja. Ko je prišel, je prišel za vse. Ta tradicija je preživela menjave oblasti, cesarstvo in vojne, ne pa tudi povojnih časov.

Mreže so izginile

Po drugi svetovni vojni se je zgodba zlomila. Leta 1954 je bila slovenska pravica do tunolova ukinjena. Uradno zaradi reorganizacije, v resnici pa zaradi novih političnih in nacionalnih razmerij. Ko je italijanska oblast zamenjala anglo-ameriško upravo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, je to pravico enostransko ukinila. Slovenski tunolov je izginil čez noč. Tradicija in večina znanja sta utonili v pozabo. Mreže so izginile, opazovalna mesta nad Devinom in Kontovelom so se zaraščala, spomin je ostal le še v družinskih zgodbah in na starih fotografijah. Zdaj se je tun vrnil. Znanstveniki potrjujejo, da so strogi zaščitni ukrepi v Sredozemlju obrodili sadove. V Jadranu ga opažajo vse pogosteje. A Slovenija nima niti grama kvote za tunolov.

Ljubljančan Robert Renninger z licenco tunolovca je lani zahodno od Rovinja ujel 260 kilogramov težkega tuna. FOTO: Osebni arhiv
Ljubljančan Robert Renninger z licenco tunolovca je lani zahodno od Rovinja ujel 260 kilogramov težkega tuna. FOTO: Osebni arhiv
Pri nas je lov na tuna, kot rečeno, prepovedan, ker se država ob vstopu v EU ni vključila v sistem ribolovnih kvot za to vrsto – češ da jih tu ni oziroma da jih nihče ne lovi. Pobude ribičev ministrstvu, naj Slovenija v EU vendarle poskusi na novo pridobiti kvoto vsaj za nekaj sto kilogramov na leto, ostajajo neuresničene. Ker se država takrat, ko je bil čas za to, ni potegovala za kvote, je danes vstop v ta sistem izjemno težak. Kvote bi morala pridobiti od drugih članic EU, ki bi se morale delu svojega deleža odpovedati. Na Zavodu za ribištvo poudarjajo, da bi bile za večje ribiške države te količine zanemarljive, za slovenske ribiče pa bi že nekaj ton ujetega tuna pomenil pomemben dodaten vir dohodka. Gre namreč za drago ribo. Če slovenski ribič tuna ujame, samostojni podjetnik ali fizična oseba tvega 420 evrov kazni, pravna oseba pa 1200. Medtem lahko le nekaj kilometrov stran, v hrvaških vodah Istre, licencirani ribiči lovijo povsem zakonito in z ribo služijo resen denar. Med njimi so nekateri slovenski športni in poklicni ribiči, ki jim je uspelo pridobiti ustrezna dovoljenja.

Več iz teme

tunlovribičiObalakazniSlovenija
ZADNJE NOVICE
11:48
Novice  |  Slovenija
ODLOČITEV ESČP

Razsodba, ki odmeva! Zaradi Branka Grimsa kot Goebbelsa mora Slovenija plačati

Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
13. 1. 2026 | 11:48
11:45
Novice  |  Slovenija
VLADA NEGOTOVOST

Igrišče za golf pod okrilje mesta, trenutnega upravljavca ne zanima več

Aleš Babnik ga je pred 20 leti uredil na nekdanji deponiji. Pogodba se mu je zdaj iztekla, zato se umika.
Rok Tamše13. 1. 2026 | 11:45
11:42
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pantone je šokiral svet: barva leta 2026 ni barva – arhitektka razloži, zakaj je bela prava izbira

Pantone je za barvo leta 2026 izbral Cloud Dancer. Arhitektka Tjaša Justin razloži pomen izbora in kako toplo belo uporabiti v interierjih.
Nina Štajner13. 1. 2026 | 11:42
11:33
Bralci
NEVARNA ZIMA

Bralka opozarja: v Ljubljani nad pločnikom visijo ogromne ledene sveče

Pločnik ob večstanovanjskem bloku nasproti gimnazije je zaradi zimskih razmer lahko nevaren za mimoidoče.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 11:33
11:27
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Skrivnost popolne sarme brez mesa: leča, riž in pečica naredijo čudež

Brezčasno klasiko lahko kuhamo v paradižnikovi omaki ali pa sarme pečemo v pečici.
Alenka Kociper13. 1. 2026 | 11:27
11:20
Bulvar  |  Domači trači
DIVJA ČEŠNJA

Katarina Čas o vlogi za BBC: Prizori so bili zahtevni in hkrati katarzični

Nocoj na Televizijo Slovenija prihaja serija Divja češnja. Katarina Čas je presenečena, da je serija že pri nas.
13. 1. 2026 | 11:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki