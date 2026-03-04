  • Delo d.o.o.
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Turistične agencije spreminjajo svoje programe: zaradi zaostrovanja razmer prve odpovedi potovanj

Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu že povzroča prve zaplete tudi slovenskim turističnim agencijam. Zaradi odpovedanih letov, zaprtih zračnih koridorjev in negotovih razmer morajo nekatere aranžmaje odpovedovati ali prilagajati, potnikom pa organizirati tudi daljše in obvozne poti domov.
Potovalne agencije pravijo, da so v zadnjih dneh zasute s klici zaskrbljenih potnikov. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Potovalne agencije pravijo, da so v zadnjih dneh zasute s klici zaskrbljenih potnikov. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Nina Čakarić
 4. 3. 2026 | 14:00
5:35
Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo, napovedi o trajanju spopadov pa so vse bolj negotove in se podaljšujejo. Med možnimi posledicami se omenja tudi zaprtje dodatnih zračnih koridorjev, med drugim nad Omanom in Savdsko Arabijo, ki sta trenutno ključni poti za tranzit letov z Bližnjega vzhoda in za morebitne evakuacije potnikov. Ker so številni slovenski turisti v tem času že na poti ali imajo načrtovana potovanja v Azijo in druge vzhodne destinacije, smo preverili, kako na razmere gledajo slovenske turistične agencije in ali že spreminjajo svoje programe.

Vse, s katerimi smo se pogovarjali, pozorno spremljajo razmere in priporočila ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter konzularnih predstavništev. Za zdaj večjih valov odpovedi potovanj še ni, a odločitev o prihodnjih odhodih bodo sprejemali sproti glede na razvoj dogodkov po svetu.

Prve odpovedi potovanj

V turistični agenciji Palma poudarjajo, da je varnost potnikov njihova prva prioriteta. »S potniki smo v stalnem stiku. Na voljo jim je 24-urna asistenca, naši vodniki, predstavniki in lokalni partnerji pa aktivno nudijo vso potrebno pomoč,« so sporočili. V agenciji pravijo, da vse odločitve usklajujejo s slovenskimi in evropskimi konzularnimi predstavništvi ter z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Zaradi zaostrenih razmer so že sprejeli prve konkretne ukrepe. »Odhodi za Jordanijo, Oman, Dubaj za obdobje do 1. aprila so odpovedani, potniki pa so bili o tem že obveščeni.«

Potovanja v Izrael in Libanon že dlje časa ustavljena

V potovalni agenciji Hemingway poudarjajo, da kot organizatorji varnih potovanj vedno sledijo varnostnim razmeram. »Ko je država ali regija v varnostno nestabilni situaciji, potovanja tja odsvetujemo. Stranke običajno prisluhnejo našim priporočilom, še posebej kadar opozorimo na priporočila zunanjega ministrstva,« pravijo. Dodajajo, da potovanj v Izrael in Libanon ne ponujajo že od začetka spopadov v Gazi in Libanonu. »Ker imamo veliko potnikov iz osrednjeslovenske regije, so se na srečo naši potniki, ki so zimske počitnice preživljali praktično na vseh straneh sveta, še pred trenutnim vojaškim konfliktom večinoma že vrnili. Imeli smo samo še nekaj posameznih potovanj na na Bližnji vzhod, ki pa smo jih na prvi dan spopadov odpovedali in strankam zagotovili vračila vplačila oziroma spremembo destinacije,« pojasnjujejo. 

Trenutno razmere pozorno spremljajo. »Spremljamo tako splošne informacije in poročila domačih in tujih medijev kot tudi sporočila konzularnih predstavništev po svetu in našega zunanjega ministrstva. Za zdaj s strani strank še ni veliko želja po odpovedih potovanj, bomo pa ob približevanju odhodov glede na takratno situacijo in priporočila ministrstva odločili, ali odhode izpeljemo ali ne,« pojasnjujejo. Kot dodajajo, se lahko zgodi tudi, da je potovanje odpovedano zaradi letalskih povezav. »Včasih do odpovedi privede že odpoved poleta s strani prevoznika, četudi končna destinacija sama po sebi ni na kritičnem območju.«

Preberite tudi: Slovenci ujeti na Maldivih: pot do Slovenije bo nenavadna in dolga (FOTO)

Programe bodo po potrebi prilagodili

Tudi v agenciji Relax turizem pravijo, da razmere skrbno spremljajo in da bodo programe po potrebi prilagodili. »Varnost gostov je vedno naša prioriteta. Prvi programi, ki vključujejo te letalske poti, so načrtovani šele v drugi polovici aprila, zato za zdaj še nismo spreminjali načrtov,« pojasnjujejo in dodajajo: »V naslednjih nekaj tednih bo situacija postala jasnejša in odločitve bomo sprejemali glede na to.« V zadnjih dneh so morali v agenciji prilagoditi tudi nekaj posameznih potovanj. Nekaj individualnih odhodov so odpovedali, večjih organiziranih skupin pa v tem času niso imeli. So pa imeli večjo skupino potnikov na Zanzibarju, za katero so morali zaradi razmer urediti podaljšanje bivanja v hotelu in povratek domov prek drugih letališč. Trenutno imajo po njihovih podatkih nekaj več kot 20 potnikov na Zanzibarju, nekaj posameznikov na Šrilanki, nekaj posameznikov v Dubaju. Večina skupin, približno 180 potnikov, se je v Slovenijo vrnila tik pred izbruhom zadnjih napadov.

Turistične agencije so v zadnjih dneh deležne tudi številnih klicev zaskrbljenih potnikov. V Relax turizmu pravijo, da skušajo situacijo obvladovati predvsem z odprto komunikacijo. »Naše telefonske številke so gostom na voljo 24 ur na dan. Veliko se pogovarjamo z njimi in poskušamo pomiriti situacijo,« pravijo. Na očitke, da so agencije še v času naraščajočih napetosti prodajale aranžmaje za destinacije, ki vključujejo tranzit prek Dubaja, Dohe ali Abu Dabija, odgovarjajo, da takšne stopnje zaostritve niso pričakovali. »Razmere smo spremljali, a takšne eskalacije žal nismo predvideli. Ko so se spopadi začeli, smo hitro sprejeli potrebne odločitve in poskrbeli za potnike,« pravi predstavnik za odnose z javnostmi pri Relax turizmu Jože Režonja. 

