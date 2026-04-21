Turistične ladjice naj bi ignorirale signalizacijo na Ljubljanici, občan zaskrbljen

Na Ljubljanici naj bi po opozorilih občana prihajalo do nevarnih manevrov turističnih plovil v neposredni bližini Plečnikovih zapornic. Gre za območje, kjer se po njegovih navedbah pojavljajo kršitve pravil plovbe in potencialno tvegano ravnanje voditeljev plovil, poroča portal ljubljanainfo. V pobudi, naslovljeni na Mestno občino Ljubljana, občan opozarja, da nekateri voditelji plovil ne upoštevajo prometne signalizacije na reki. Kot trdi, ladjice naj bi ignorirale znake za obvezno obračanje ter nadaljevale plovbo tudi na območja, kjer je ta prepovedana.

Posebej izpostavlja dogajanje v neposredni bližini zapornic, kjer naj bi plovila izvajala zahtevne manevre obračanja v močnem rečnem toku. Po njegovih navedbah voda pri tem bočno pritiska na plovilo, kar lahko poveča tveganje za izgubo nadzora. Občan opozarja, da bi lahko v skrajnem primeru prišlo do resne nesreče, če bi tok med obračanjem plovilo potisnil proti zapornicam. Skrb izraža tudi glede varnosti potnikov na turističnih ladjicah. Razmere primerja z nesrečo na Savi pri hidroelektrarni Blanca leta 2008, ki velja za eno najhujših nesreč na slovenskih rekah.

Odgovor Mestne občine Ljubljana

Za komentar smo zaprosili Mestno občino Ljubljana. Inšpektorat MU MOL nam je pojasnil, da nadzor nad plovbo na Ljubljanici in Gruberjevem prekopu temelji na Odloku o določitvi plovbnega režima, ki natančno ureja pogoje uporabe vodnih poti, namenjenih predvsem javnemu prevozu oseb in blaga.

»Odlok o določitvi plovbnega režima, katerega spoštovanje nadziramo, določa sledeče: Plovba s plovili za javni prevoz oseb in blaga na območju Gruberjevega prekopa in Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni vasi do zapornice na Ambroževem trgu je dovoljena od 6. do 24. ure, na območju od mostu avtoceste v Črni vasi do meje z Občino Brezovica pa od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Predpisana globa za kršitev je za posameznika 1250 EUR, za samostojnega podjetnika 2000 EUR, ter 3000 EUR za pravno osebo. Pristojni smo tudi za nadzor prepovedi privezovanja plovil na vstopno izstopna mesta, razen za čas vstopa in izstopa potnikov, prepovedi vodnega smučanja ter vožnje z vodnimi skuterji. Prekrški iz naše pristojnosti niso pogosti, so prej izjema.«

Predpisana globa za kršitev je za posameznika 1250 EUR, za samostojnega podjetnika 2000 EUR, ter 3000 EUR za pravno osebo.

Odgovor Policijske uprave Ljubljana

Na Policijski upravi Ljubljana pojasnjujejo, da po do sedaj opravljenih preverjanjih v zadnjem obdobju niso bili obveščeni o primerih nevarnega ravnanja na reki Ljubljanici.

»Glede vaših vprašanj lahko povemo, da po do sedaj opravljenem preverjanju v zadnjem obdobju nismo bili obveščeni o primerih nevarnega ravnanja na reki Ljubljanici. Nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) in njegovih predpisov izvaja inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija (1. odstavek 35. člena in v 37. členu je za nadzor pooblaščena tudi policija). Policija na podlagi Zakona o plovbi po celinskih vodah izvaja nadzor nad

plovili glede njihove sposobnosti za plovbo, veljavnosti predpisanih listin in knjig, brezhibnosti vseh njihovih naprav in opreme, namenjenih za varnost plovbe, ter varstvu človeškega življenja in okolja,

člani posadke plovil - glede njihove usposobljenosti za opravljanje del določenega naziva ter usposobljenosti za upravljanje čolna in drugega plovila,

prevozom oseb in blaga - glede upoštevanja določene nosilnosti ter varstva človeškega življenja in premoženja,

izvajanjem plovnega režima - glede varstva človeškega življenja in okolja.

V primeru zaznanih dejstev oziroma okoliščin, ki kažejo na poslabšanje plovne ali javne varnosti (ugotavlja se, da se na Ljubljanici odvija plovba različnih plovnih objektov - tudi z gostinskimi obrati, na katerih se prirejajo različne prijavljene in neprijavljene prireditve ter prevozi oseb in stvari), PU Ljubljana izvede poostreni nadzor na reki Ljubljanici. Policisti v sodelovanju z inšpekcijskimi službami namenjajo posebno pozornost dejavnostim, ki se odvijajo na reki Ljubljanici s poudarkom na varnosti ljudi in premoženja ter ohranjanju narave in živalskih vrst ter izvajanju drugih nalog, ki so v pristojnosti policije in ostalih organov. Za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu se postopek preizkusa izvede po pravilih, kot veljajo pri nadzoru v cestnem prometu,« nam je pojasnila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.