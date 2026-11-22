Pred drugim krogom ljubljanskih županskih volitev se je na družbenem omrežju X razvnel besedni spopad med nekdanjima ministroma Gregorjem Virantom in Žigo Turkom.

Žiga Turk. FOTO: Aleš Černivec

Vse se je začelo, ko je Virant javno izrazil podporo Luki Mescu in kritiziral obdobje županovanja Zorana Jankovića. Turk mu ni ostal dolžan. Opozoril ga je, da sploh ne živi v Ljubljani, nato pa mu navrgel, da si takšno mnenje lahko privošči, ker živi v Parizu.

Virant presenetil s podporo Mescu

Nekdanji minister in predsednik državnega zbora Gregor Virant je na omrežju X objavil zapis, v katerem je dal jasno vedeti, komu je bolj naklonjen v ljubljanskem županskem dvoboju.

Dr. Gregor Virant FOTO: Uroš Hočevar/delo

»Bolj ko gledam, kdo vse podpira Jankovića, bolj navijam za Mesca (nikoli si ne bi mislil