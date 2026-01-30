  • Delo d.o.o.
NOVA ERA PREVOZOV

To prihaja v Maribor, kaj bodo rekli taksisti?

V Sloveniji Uber deluje kot partner tradicionalnim taksistom.
A. G.
 30. 1. 2026 | 16:26
 30. 1. 2026 | 16:56
2:52
Po večmesečnem dogajanju in razpravah o prevoznih storitvah v Sloveniji je Uber potrdil, da bo razširil svoje delovanje tudi v Maribor. Uber, globalna platforma za naročanje prevozov preko aplikacije, je bil sprva lansiran v Sloveniji 20. maja 2025, predvsem na širšem območju Ljubljane. Zdaj pa podjetje načrtuje razširitev svojih storitev v drugo največje slovensko mesto, kjer bo uporabnikom omogočil še hitrejše in digitalno naročanje taksi prevozov — preko mobilne aplikacije.

V nasprotju z nekaterimi drugimi državami, kjer Uber povezuje vozila povsem neodvisnih voznikov, v Sloveniji Uber deluje kot partner tradicionalnim taksistom:

  • Vozniki Uberja so licencirani taksisti, ki morajo imeti veljavne taksi licence in izpolnjevati vse predpise za taksi prevoze v Sloveniji.
  • Med vožnjo se uporabljajo taksimetri, kot to zahteva slovenska zakonodaja, nato pa voznik v aplikacijo vnese znesek iz taksimetra.
Uber je torej tehnološka platforma, ki omogoča digitalno naročanje, pregledno aplikacijo, sledenje vožnje in brezgotovinsko plačevanje, a deluje znotraj obstoječih taksi pravil. Ta model pomeni, da Uber ni povsem klasični sistem, kot ga morda poznamo iz ZDA ali drugih držav, ampak digitalna nadgradnja tradicionalnega taksija.

Čeprav bo Uber v Mariboru deloval po enakem modelu kot v Ljubljani, z licenciranimi taksisti in taksimetri, je razširitev jasen znak, da storitev prerašča meje prestolnice in se uveljavlja kot nova možnost mobilnosti tudi drugod v Sloveniji.

Uber je v Ljubljani naletel na mešane odzive

Aplikacija je v Sloveniji pritegnila veliko pozornosti — samo v Ljubljani je aplikacijo odprlo več kot 150.000 uporabnikov, še preden je storitev dejansko začela delovati. Uporabniki izpostavljajo, da je naročanje prek aplikacije zelo enostavno, sledenje vožnje in plačevanje pa bolj digitalno in pregledno kot s klasičnimi taksiji. Po drugi strani pa so nekatere izkušnje pokazale, da lahko realna cena zaradi taksimetrične strukture včasih preseže okvirno oceno, ki jo aplikacija prikaže pred naročilom.

Na družbenih omrežjih in v komentarjih uporabnikov se pojavljajo tudi kritike o tem, da je Uber v Sloveniji »uber le po imenu«, saj je v resnici le digitalna platforma za klasične taksije in ne povsem neodvisen storitveni sistem. Kljub temu mnogi vidijo v Uberju priložnost za modernizacijo taksi storitev in za večjo konkurenčnost na trgu mobilnosti.

