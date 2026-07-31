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NEVARNA BOLEZEN

Ubijalec pasjih mladičev, pasji parvovirus najpogosteje prizadene mladiče

Veterinarji pozivajo k previdnosti pred nevarno boleznijo.
Pasji parvovirus je zelo nalezljiv. FOTO: Oste Bakal 
Pasji parvovirus je zelo nalezljiv. FOTO: Oste Bakal 
O. B.
 31. 7. 2026 | 07:00
3:49
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Še zlasti na območju občine Lendava so v zadnjem času zaznali več primerov pasjega parvovirusa, zelo nalezljive virusne bolezni, ki je nevarna predvsem za mladiče. Veterinarji opozarjajo, da lahko brez pravočasnega zdravljenja povzroči hude zdravstvene zaplete in se v najhujših primerih konča tudi s poginom živali.

Na Veterinarski postaji Lendava, kjer so v zadnjem obdobju obravnavali več primerov pasjega parvovirusa, lastnike psov odločno pozivajo k večji previdnosti in doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov. To je namreč ena najbolj nalezljivih virusnih bolezni pri psih. Najpogosteje prizadene mladiče, lahko pa zbolijo tudi starejši ali necepljeni psi. Virus napada predvsem prebavila, zaradi česar se bolezen razvije zelo hitro, pravočasno zdravljenje pa je ključnega pomena za uspešno okrevanje.

Med najpogostejšimi znaki bolezni so huda driska, ki je pogosto krvava, bruhanje, izguba apetita, izrazita utrujenost oziroma apatija ter hitro nastopajoča dehidracija. Ob pojavu katerega koli od teh simptomov veterinarji svetujejo, da lastniki svojega psa nemudoma odpeljejo na veterinarski pregled, saj lahko hitro ukrepanje bistveno poveča možnosti za preživetje.

Trdovratna bolezen

Posebnost pasjega parvovirusa je njegova velika odpornost v okolju. Prenaša se z okuženimi iztrebki, vendar se pes lahko okuži tudi ob stiku z onesnaženo zemljo, travo, obutvijo, posodami ali drugimi površinami, kjer je virus prisoten. Prav zaradi tega se bolezen lahko širi tudi tam, kjer okuženega psa ni več. Najbolj učinkovita zaščita ostaja redno cepljenje.

Prizadene plod v razvoju

Pasji parvovirus je zelo nalezljiv, povzroča pa ga izjemno odporen virus, ki povzroča hud gastroenteritis in pogosto zaplete s krvavitvami. Če se psica okuži med brejostjo, virus prizadene plode v razvoju. Virus se ne more samostojno razmnoževati, zato mora za množitev uporabiti druge celice. Pasji parvovirus se kaže pri mladiču ali psu z različnimi simptomi, vročino, letargijo, drisko (tudi krvavo), bruhanjem, dehidracijo, hudo izgubo teže.

Napada predvsem prebavila in je lahko usoden za pasje mladiče. FOTO: Oste Bakal
Napada predvsem prebavila in je lahko usoden za pasje mladiče. FOTO: Oste Bakal

Veterinarji poudarjajo, da je še posebno pomembno, da mladiči opravijo celotno serijo predpisanih cepljenj, saj šele tako razvijejo ustrezno zaščito pred virusom. Lastnikom odraslih psov pa svetujejo, naj poskrbijo, da bodo njihovi ljubljenčki cepljeni skladno s priporočenim programom. Veterinarji pozivajo tudi k odgovornemu ravnanju vseh lastnikov psov. Za svojim psom je treba vedno pobrati iztrebke, saj se s tem pomembno zmanjša možnost širjenja virusa v okolju. Če pes zboli ali kaže znake bolezni, pa mu je treba preprečiti stik z drugimi psi in čim prej poiskati strokovno veterinarsko pomoč. Z doslednim cepljenjem, odgovornim ravnanjem in hitrim ukrepanjem ob prvih znakih bolezni lahko lastniki pomembno prispevajo k omejevanju širjenja pasjega parvovirusa ter zaščiti zdravja svojih štirinožnih spremljevalcev.

Zavedati se je treba, da okuženi pes veliko količino virusa izloči že z iztrebki. En gram iztrebkov lahko vsebuje namreč do milijona nalezljivih odmerkov. Kar je dovolj, da se v ustreznem okolju okuži milijon živali.

Prenaša se lahko s človekom, živaljo ali predmetom, ki pride v stik z blatom okužene živali. Predvsem pa je bolezen izjemno težko pregnati iz zunanjega okolja, kot so pesjaki ali psarne. V določenih primerih lahko tako okolje ostane nalezljivo še mesece, ponekod celo več kot leto dni. 

1 milijon nalezljivih odmerkov je v gramu iztrebkov.

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