Učenci in dijaki, pozor! To so pomembni datumi v naslednjem šolskem letu (FOTO)

Letošnje šolsko leto se počasi izteka. Dijake in učence zadnjih letnikov čaka zadnje dejanje v obliki zaključnih izpitov, mature, tu so še zadnja spraševanja in testi, nato se bo lahko začelo brezskrbno poletje. Za tiste, ki bodo obveznosti uspešno opravili, seveda, drugi bodo morali tudi med počitnicami najbrž malce pogledati v knjige in učbenike in avgusta ponovno opravljati izpite. Tiste, ki bodo jeseni ponovno sedli v šolske klopi in nadaljevali osnovno in srednje šolanje, pa tudi njihove starše, pa seveda že zanima, kdaj bodo počitnice v naslednjem šolskem letu, le tako bodo lahko pravočasno načrtovali tudi proste dneve v službi.

Da se šola začne na 1. september, je jasno, le malčki, ki šolski prag prestopijo prvič, so običajno v šolo vabljeni nekaj dni prej, da se v miru privadijo na novo okolje ter spoznajo učitelje in sošolce. Letos 1. september pade na četrtek, kar bo zelo mehak uvod v novo šolsko leto – le dva dni in nato spet dva prosta dneva. Jesenske počitnice bodo sledile slaba dva meseca pozneje, od 26. do 30. oktobra. Starši, ki ste se nadejali še več prostih dni brez koriščenja dopusta, 30. oktobru namreč sledita dva praznika, ki sta tudi dela prosta dneva, za vas pa slabe novice – oba praznika padeta na konec tedna – dan reformacije na soboto in dan mrtvih na nedeljo. Šolarji si bodo nato spet nekoliko lahko oddahnili konec decembra, ko jih med 25. decembrom in 2. januarjem čakajo novoletne počitnice. V tem primeru bodo lahko doma še dan dlje, 3. januarja bo namreč nedelja. Konec januarja, natančneje 29., se konča prvo ocenjevalno obdobje, kmalu za tem pa podaljšan vikend. Doma bomo namreč ostali 8. februarja, ko slavimo slovenski kulturni praznik, ki bo naslednje leto na ponedeljek.

Tisti, ki se boste jeseni vpisali v zadnje razrede osnovnih šol, si v koledarju označite dva pomembna dneva – 12. in 13. februar. Takrat bodo namreč potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole. Nato bo spet čas za počitek, med 15. in 19. februarjem sledijo zimske počitnice za učence z območje jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije, ko bodo ti prerojeni sedli nazaj v šolske klopi, pa bodo na oddih odšli njihovi kolegi z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Njihove zimske počitnice bodo trajale od 22. do 26. februarja.

Podaljšan vikend se ponovno obeta v marcu, 29., je namreč velikonočni ponedeljek, nato pa v ponedeljek, 26. aprila, sledi še en pouka prost dan. Dan pozneje se začnejo prvomajske počitnice, ki bodo trajale do 2. maja, ki bo žal naslednje leto na nedeljo. Učenci 9. razredov bodo naslednje leto zadnjič prestopili prag šole v torek, 15. junija, njihovi mlajši kolegi pa v četrtek, 24. junija.