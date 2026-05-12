Učenka se je predozirala s fugo in omedlela, ravnatelj osnovne šole: »Imamo zelo velike težave!«

V slovenskih osnovnih šolah se že med poukom srečujejo z resnim problemom. Mladi vse bolj uporabljajo tako imenovane fuge, ki jo skrijejo pod ustnico, sproščanje nikotina ali tobaka v telo pa jih menda sprošča. Ena izmed učenk je v pogovoru za Tednik dejala: »Ko mi paše, jo vzamem in to je to.« Pri tem ni bila edina. Mnogi mladostniki opisujejo svoja občutja ob uporabi fug, kot so: »Prvič, ko sem jo vzela, se mi je vrtelo.« Čeprav nekateri izmed njih občutijo neprijetne učinke, kot je pekoč občutek in omotičnost, se hitro navadijo: »Bolj kot jemlješ fugo, bolj se jo navadiš in tega občutka in potem te samo sprošča.«

Tudi drugi osnovnošolci, predvsem tisti, ki že nekaj časa uživajo tovrstne izdelke, navajajo, da z vsako uporabo postaja lažje. »Prvi teden sem jih dal več notri in mi je bilo slabo, potem pa je bilo bolje,« pravi eden izmed njih, druga pa, da fuge uporablja že od 6. razreda in da ji jo je ponudila kolegica. »Veliko jih je uporabljalo in potem je še mene zanimalo«.

Ravnatelj šole Kašelj Jernej Šoštar je za Tednik dejal, da so imeli v lanskem šolskem letu s fugami »zelo velike težave«, še posebej na predmetni stopnji. »Zgodilo se je, da se je deklica predozirala, vzela je več fug, tako da je padla v nezavest na stranišču in morali smo poklicati reševalce,« je povedal. To je le ena izmed številnih zgodb, ki kažejo, da so fuge postale resen problem, ki ga ni mogoče spregledati.

Ravnatelj je izpostavil, da je fugiranje izjemno velik problem. »Gre namreč za obliko jemanja prepovedanih substanc, ki jo je izredno težko zaznati. Morda opazimo rahlo našobljene ustnice, vendar je problematično, ali lahko otroke sploh pregledamo in ugotovimo, ali imajo fuge ali ne,« je dejal.

Na tem področju uporabe sta prepoznavni predvsem dve vrsti fug: nikotinske vrečke in tobačne fuge. Nikotinske vrečke so majhne bele vrečke, ki vsebujejo nikotin, arome, sladila in rastlinska vlakna, vendar ne vsebujejo tobaka. Čeprav se mnogim uporabnikom zdijo manj škodljive, te vrečke v resnici vsebujejo visoke koncentracije nikotina, kar povečuje tveganje za zasvojenost. Pomembno je tudi poudariti, da so takšni izdelki zelo diskretni, zato jih je mladim lažje skriti kot cigarete ali elektronske cigarete.

Še posebej skrb vzbujajoče je, da redna uporaba teh izdelkov lahko privede do hudih zdravstvenih težav, vključno z boleznimi uste votline, rakom ter težavami s srcem in ožiljem.

Mladi, ki vstopajo v svet nikotina preko teh izdelkov, so izpostavljeni večjim tveganjem: »Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na miselne sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti in razpoloženju,« so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Na žalost pa se tovrstni izdelki še naprej promovirajo kot manj škodljivi, čeprav so dolgoročne posledice uporabe zelo resne.

Nevarnosti pa niso omejene le na fuge, saj tudi e-cigarete predstavljajo resno grožnjo zdravju. Na Kliniki Golnik, kot smo pisali v Slovenskih novicah, so v zadnjem letu obravnavali dve ali tri mlajše osebe z resnimi zdravstvenimi težavami, pri katerih sumijo, da bi lahko bile posledica uporabe e-cigaret. Gre za primere akutnih poškodb pljuč oziroma vnetij. Pri otrocih in mladostnikih pa je še posebej problematična tudi uporaba novih nikotinskih izdelkov, kot so e-cigarete, ki jih tobačna industrija pogosto trži v obliki sladic, žvečilnih gumijev ali celo otroških igrač in likov iz risank. »Tobačna oziroma nikotinska industrija načrtno cilja na najmlajše, saj prodaja izdelke, ki so privlačni za otroke,« opozarja Izr. prof. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., specialistka interne medicine, pnevmologije, alergologije in klinične imunologije.

Zaskrbljujoče je, da so otroški možgani v tem obdobju še posebej občutljivi za razvoj zasvojenosti, zato uporaba nikotina lahko povzroči tudi hude posledice, kot je zastrupitev. »Mislim, da se starši teh tveganj ne zavedajo dovolj,« še dodaja dr. Zidarnova.