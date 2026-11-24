Slovenski učitelj Uroš Ocepek, ki je s svojimi inovativnimi pedagoškimi pristopi in mednarodnimi uspehi že večkrat navdušil slovensko javnost, se podaja pred nov pomemben izziv. Postal je član Strateškega sveta za umetno inteligenco in digitalizacijo, posvetovalnega telesa predsednika vlade Janeza Janše. Novico je z velikim ponosom delil na družbenih omrežjih, kjer je poudaril, da imenovanja ne razume zgolj kot osebnega priznanja, temveč predvsem kot priložnost, da prispeva k razvoju slovenskega šolstva in prihodnosti mladih.

»Če lahko naredim nekaj dobrega za Slovenijo, za učence in dijake, potem je vedno odgovor DA. V čast si štejem, da sem član Strateškega sveta za umetno inteligenco in digitalizacijo,« je zapisal Ocepek in se za izkazano zaupanje zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši ter predsedniku sveta Marku Borisu Andrijaniču. Strateški svet, ki ga sestavlja 48 članov, je vlada ustanovila 12. novembra, na ustanovni seji pa so se člani sestali v petek, 20. novembra, na Brdu pri Kranju. Njegova naloga bo oblikovanje strokovnih predlogov za razvoj in uporabo umetne inteligence ter pospešitev digitalne preobrazbe države. Med ključnimi področji delovanja bodo javna uprava, gospodarstvo, zdravstvo in izobraževanje.

Uroš Ocepek FOTO: Osebni Arhiv

»Veliko mi pomeni, da je med strokovnjaki prostor tudi za glas učitelja«

Za Ocepka ima sodelovanje v svetu še posebno težo, saj si že vrsto let prizadeva za uvajanje sodobnih tehnologij v učilnice in razvoj kompetenc, ki jih bodo mladi potrebovali v prihodnosti. »Veliko mi pomeni, da je med tolikimi strokovnjaki prostor tudi za glas učitelja. Prav šola je namreč mesto, kjer se začne vse, kar si želimo doseči: bralno pismenost, matematično pismenost, algoritmično razmišljanje, digitalne kompetence, kritično mišljenje, etično uporabo umetne inteligence in pogum za ustvarjanje,« je poudaril.

Uroš Ocepek FOTO: Osebni Arhiv

Slovenija si je zastavila ambiciozen cilj, da bi se do leta 2031 uvrstila med pet digitalno najbolj razvitih in varnih držav. Ocepek ob tem opozarja, da tehnološki napredek ne more temeljiti zgolj na novih sistemih in digitalnih rešitvah, temveč mora v ospredju ostati znanje mladih generacij. »Če želimo, da se Slovenija do leta 2031 uvrsti med pet digitalno najbolj razvitih držav, moramo ob tem graditi tudi na znanju, ki ga imajo mladi,« je zapisal.

Ocepek je ob imenovanju izpostavil še eno podrobnost, ki mu veliko pomeni. Za isto mizo je namreč sedel s svojo nekdanjo profesorico dr. Ireno Nančovsko Šerbec, ki je, kot pravi, pomembno vplivala na njegov pedagoški razvoj. »Še posebej sem počaščen, da sem sedel za isto mizo s svojo profesorico dr. Ireno Nančovsko Šerbec. Z lastnim zgledom je pomembno oblikovala tudi moj način učiteljevanja,« je zapisal. Razveselila ga je tudi prisotnost mag. Ajše Vodnik iz AmCham Slovenija, organizacije, ki ga po njegovih besedah spremlja in podpira vse od leta 2022, ko je prejel naziv učitelj leta.

Od učilnice v Trbovljah do svetovnih priznanj

Učitelj matematike in računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je leta 2022 prejel naziv učitelj leta, pozneje pa se je uvrstil tudi med 50 najboljših učiteljev na svetu. Že leta 2013 je v poučevanje začel vključevati umetno inteligenco, leta 2018 pa zasnoval srednješolski modul Uvod v umetno inteligenco. S tem je trboveljska šola postala prva v Sloveniji, ki je dijakom sistematično ponudila vsebine s področja strojnega učenja. Njegovi pedagoški pristopi pogosto presegajo običajne šolske okvire. Spomnimo, da je letos v razred prišel celo oblečen v samoroga, s čimer je izpolnil obljubo dijakom, ki so uspešno opravili dogovorjeni izziv pri ocenjevanju znanja.

Uroš Ocepek FOTO: Osebni Arhiv

Z imenovanjem v strateški svet bo dobil priložnost, da svoje dolgoletne izkušnje iz učilnice prenese tudi v razprave na državni ravni. Svet bo namreč sodeloval pri pripravi predlogov za posodobitev izobraževalnega sistema, razvoju digitalnih kompetenc in odgovornem uvajanju umetne inteligence. Učitelj, ki je že večkrat dokazal, da se lahko pomembne inovacije rodijo tudi v manjših slovenskih šolah, se nove odgovornosti loteva z optimizmom.