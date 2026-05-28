Udarec za Jankovića? Pobudniki zbrali dovolj podpisov za referendum o parkirninah

Iniciativi za Štepanjsko naselje je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12.000, potrebnih je okoli 11.500. Uradne informacije o številu zbranih podpisov bodo predstavniki iniciative predstavili v petek na dopoldanski novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo.

V civilni iniciativi so prepričani, da že število zbranih podpisov ne glede na izid referenduma predstavlja nezaupnico ljubljanski mestni občini pri snovanju in izvajanju njihovih politik. V iniciativi za Štepanjsko naselje so kampanjo zbiranja podpisov za referendum zagnali, da bi preprečili uveljavitev sprememb odloka o urejanju prometa v ljubljanski mestni občini. Rok za zbiranje se izteče danes, po navedbah civilne iniciative pa so morali zbrati najmanj 11.500 podpisov.

Po zakonu o lokalni samoupravi mora občinski svet razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Ljubljanska občina je ob začetku zbiranja podpisov 24. aprila objavila podatke ministrstva za notranje zadeve, da je bilo na območju občine na tisti dan skupno 227.367 volilnih upravičencev. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka sprejeli konec marca prejeli, z njimi pa se širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti. Na referendumu bi tako vprašali, če so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk. Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Ljubljanski župan Zoran Janković je predvidel, da bi se nov režim začel izvajati v Štepanjskem naselju, nato pa bi se postopoma širil tudi na ostale ljubljanske soseske. Glede referendumske pobude pa ocenjuje, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.