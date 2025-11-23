  • Delo d.o.o.
REFERENDUM

Udeležba do 11. ure višja kot maja, odločitev o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo tesna

Do 11. ure glasovalo 172.589 volivcev ali 10,18 odstotka vseh volilnih upravičencev.
FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv
STA. M. U.
 23. 11. 2025 | 12:28
 23. 11. 2025 | 13:35
3:58
Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 172.589 volivcev ali 10,18 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30

Kot je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob, je bila najvišja volilna udeležba kot običajno v volilni enoti Kranj, in sicer 11,86-odstotna. Najnižja je bila v volilni enoti Ptuj, 8,61-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Tolmin s 16,67 odstotka, najnižji pa v Piranu s 7,07 odstotka.

Več kot 3000 volišč odprtih po državi, toliko domnevnih kršitvev volilnega molka že do 9. ure

Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je do 11. ure maja letos glasovalo 138.909 volivcev ali 8,2-odstotka volilnih upravičencev. Končna udeležba je bila takrat 25,99-odstotna, tako da bi lahko bila danes lahko po Golobovih besedah udeležba malce višja.

Do 12. ure 76 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava sedem

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja danes do 12. ure prejela 76 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve obravnava sedem zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Kot so zapisali na ministrstvu oz. inšpektoratu, so za 69 obvestil ugotovili, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka.

V obravnavi je tako sedem zadev. Največ se jih nanaša na domnevne kršitve volilnega molka s spornimi objavami v družbenih omrežjih, so navedli.

V Državni volilni komisiji si prizadevajo, da bi glasovanje čimbolj nemoteno potekalo tudi v vasi Kožbana, ki so jo prizadela nedavna neurja in je del volivcev odrezanih od svojega matičnega volišča. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je povedal, da bo tudi tam omogočena volilna udeležba vsem, ki bi želeli glasovati, teh je okoli 70. »Na terenu zaenkrat ne zaznavamo posebnih težav,« je dodal.

Z okrajno volilno komisijo so dogovorjeni, da se za te volivce poskrbi tako, da bo do njih pristopil volilni odbor s skrinjico z dokumentacijo, kjer se bodo podpisali, tako da bo to ustrezno registrirano v volilnem imeniku. Predvideno je, da se bo to zgodilo danes ob 13. uri. Z njimi bodo člani civilne zaščite, ki jim bodo pomagali prečkati tisti del poti, ki je zaradi plazu porušen.

Podatki o udeležbi do 16. ure bodo predvidoma znani po 17. uri

Volivci se izrekajo o uveljavitvi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.205. volivcev.

Na predčasnem glasovanju na referendumu med torkom in četrtkom se je o usodi zakona izreklo skupaj 35.730 volivcev oz. 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.

15:00
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Velenjski grad razkriva svojo 700-letno zgodbo med renesanso, turškimi vpadi in rudarstvom

Velenjski grad, ena najbolje ohranjenih srednjeveških utrdb v Sloveniji, danes deluje kot muzej rudarstva in obiskovalcem ponuja čudovite razglede ter vpogled v bogato zgodovino Šaleške doline.
23. 11. 2025 | 15:00
14:15
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD MEDVEDA

V gozdu našli krvavečo in hudo poškodovano 50-letnico: »Slišali so se obupani kriki ...«

Napadel jo je medved in ji skoraj odtrgal obraz.
23. 11. 2025 | 14:15
14:11
Novice  |  Slovenija
DESNOSREDINSKA INTERNACIONALA

V SDS imajo razlog za veselje. To se je zgodilo Janezu Janši

Šef stranke je bil ponovno soglasno izvoljen za podpredsednika največje globalne organizacije desnosredinskih in krščansko-demokratskih strank.
23. 11. 2025 | 14:11
13:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Kam je izginil Bojan iz Sv. Treh Kraljev?

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.
23. 11. 2025 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
PODRL SVOJ JEZ

Karizmatični pevec Mario Pešić ima novo (VIDEO)

Besedilo za skladbo je napisala Eva Kosi, botra avtorjeve hčerke, kar jo dodatno prežema z osebnim in čustvenim nabojem.
Mojca Marot23. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
USPEŠNA PREDSTAVA

Skrivnostni Ranko Babić: Desa Muck me priganja! (Suzy)

Iskrena in noro zabavna predstava Ženske brez filtra že eno leto osvaja odre po vsej Sloveniji.
23. 11. 2025 | 13:00

