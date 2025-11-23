Na več kot 3000 voliščih za referendumsko glasovanje o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so se odprla ob 7. uri, je do 11. ure glasovalo 172.589 volivcev ali 10,18 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Volišča bodo odprta do 19. ure, prve izide glasovanja je pričakovati po 19.30

Kot je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob, je bila najvišja volilna udeležba kot običajno v volilni enoti Kranj, in sicer 11,86-odstotna. Najnižja je bila v volilni enoti Ptuj, 8,61-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Tolmin s 16,67 odstotka, najnižji pa v Piranu s 7,07 odstotka.

Za primerjavo, na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je do 11. ure maja letos glasovalo 138.909 volivcev ali 8,2-odstotka volilnih upravičencev. Končna udeležba je bila takrat 25,99-odstotna, tako da bi lahko bila danes lahko po Golobovih besedah udeležba malce višja.

Do 12. ure 76 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, inšpektorat jih obravnava sedem Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja danes do 12. ure prejela 76 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve obravnava sedem zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Kot so zapisali na ministrstvu oz. inšpektoratu, so za 69 obvestil ugotovili, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa niso povezane s kršitvami volilnega molka. V obravnavi je tako sedem zadev. Največ se jih nanaša na domnevne kršitve volilnega molka s spornimi objavami v družbenih omrežjih, so navedli.

V Državni volilni komisiji si prizadevajo, da bi glasovanje čimbolj nemoteno potekalo tudi v vasi Kožbana, ki so jo prizadela nedavna neurja in je del volivcev odrezanih od svojega matičnega volišča. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je povedal, da bo tudi tam omogočena volilna udeležba vsem, ki bi želeli glasovati, teh je okoli 70. »Na terenu zaenkrat ne zaznavamo posebnih težav,« je dodal.

Z okrajno volilno komisijo so dogovorjeni, da se za te volivce poskrbi tako, da bo do njih pristopil volilni odbor s skrinjico z dokumentacijo, kjer se bodo podpisali, tako da bo to ustrezno registrirano v volilnem imeniku. Predvideno je, da se bo to zgodilo danes ob 13. uri. Z njimi bodo člani civilne zaščite, ki jim bodo pomagali prečkati tisti del poti, ki je zaradi plazu porušen.

Podatki o udeležbi do 16. ure bodo predvidoma znani po 17. uri

Volivci se izrekajo o uveljavitvi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.205. volivcev.

Na predčasnem glasovanju na referendumu med torkom in četrtkom se je o usodi zakona izreklo skupaj 35.730 volivcev oz. 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.