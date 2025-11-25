Uf, Logar skrajno brutalno nad Janšo. Poglejte, kaj mu je zabrusil (VIDEO)

Znano je, da odnosi med Janševo SDS in Logarjevimi Demokrati niso najboljši, v SDS Anžetu Logarju vse od ustanovitve stranke Demokrati očitajo krajo imena. Nedavno pa smo poročali, da je v javnost pricurljala pogodba, ki naj bi jo z Janezom Janšo podpisal Logar.

Razložil, zakaj ga v SDS bolj napadajo kot Goloba

Logar pa očitno vse težje prenaša, kot trdi dolgotrajne napade Janševe SDS na njegovo stranko.

In kako si razlaga, da se največja opozicijska stranka menda bolj ukvarja z njim kot s kritiko aktualne vlade. »Jaz bi te napade pripisal temu, da so očitno v Demokratih nekaj mesecev pred volitvami našli glavnega konkurenta,« je prepričan Anže Logar. Dodaja še, da je tisti, ki ima ta trenutek škarje in platno v svojih rokah, aktualni premier Robert Golob.