Uf, precej nas je streslo, ste čutili?

Prvi oktobrski petek ob 20.30 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,0 v bližini Rogaške Slatine. Gre za najmočnejši potres na naših tleh v zadnjem mesecu.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci širšega nadžariščnega območja, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), kjer ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla V EMS-98. Kaj to pomeni? Potres omenjene intenzitete v zaprtih prostorih čuti večina, na prostem pa posamezniki, mnogi se zbudijo, posamezniki se prestrašijo.

Poleg tega lahko ljudje ob tako močnih potresih čutijo tresenje celotne stavbe, viseči predmeti vidno zanihajo, majhni predmeti se premaknejo, vrata in okna pa loputajo.