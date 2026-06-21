Uf, pred Piranom se je ustavila tale lepotica! Težko jo je bilo zgrešiti (VIDEO)

Ljudje lepe stvari radi pogledamo, četudi jih nikoli ne bomo kupili ali uporabljali. Eno takšno stvar so lahko včeraj opazovali tisti, ki so bili v Piranu. Po poročanju potapljaškega centra Sharky je bila namreč pred Piranom zasidrana križarka Four Seasons I. Gre za ladjo, ki nudi zares luksuzno dopustovanje. To ni križarka za množice, ampak plavajoči hotel za bogate, saj je dopustovanje z njo izjemno drago.

»Cene za križarjenje se začnejo od 25.000 EUR na osebo za teden dni. V uporabo je bila dana letos marca. Sprejme 180 gostov, za katere skrbi 160 članov posadke,« so z omenjenega potapljaškega centra zapisali na Facebooku. Objavili so tudi video, ki to krasno križarko prikazuje v vsej njeni veličini.

Po pisanju spletne strani Forbes ima križarka Four Seasons I 95 suit, od katerih vsaka ponuja prostoren notranji in zunanji bivalni prostor. Dodali so, da ima tudi 11 različnih restavracij in salonov, gostom v njej pa strežejo široko paleto jedi.