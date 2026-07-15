Uf, ste slišali, kako jih je Pirc Musarjeva napela poslancu Mijiču?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovorih z opozicijo posebno Glede javnih razkritij, povezanih s poslancem Resnice Borisom Mijičem, ocenila, da so takšna ravnanja nedopustna, in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jure Makovec Afp

»Glede javno razkritih okoliščin, povezanih s poslancem Borisom Mijičem, predsednica ocenjuje, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je znano, je poslanec Mijič zdaj v središču pozornosti zaradi dvomov glede izobrazbe, saj je še pred volitvami v DZ za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva.

Boris Mijič FOTO: Facebook

Takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.

Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano in za STA so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«. Zaradi zavajanja glede izobrazbe so ukrepe zoper poslanca sicer že napovedali v stranki.