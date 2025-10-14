Uf, ste videli, kaj je naredil Janša? »Zaradi njih bodo vaše plače občutno nižje«

Poročali smo že, da je odbor DZ za finance zavrnil predlog SDS za spremembe pri dohodnini, prek katerih bi med drugim z zvišanjem splošne olajšave zaposlenim zvišali neto dohodek. Opozicija meni, da bi razbremenitev plač prinesla večjo potrošnjo in boljše pogoje za zaposlovanje, koalicija pa poudarja potrebo po vzdržnosti javnih financ in širšem davčnem ukrepanju.

Predlog Janševe SDS Po predlogu novele zakona o dohodnini bi se splošna olajšava s sedanjih 5260 evrov leta 2026 zvišala na 8000, leta 2027 na 9000 in leta 2028 na 10.000 evrov. Za prejemnika minimalne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 438 evrov in leta 2028 za 758 evrov, za prejemnika povprečne plače 712 in 1232 evrov, za prejemnika dvakratnika povprečne plače pa 904 in 1564 evrov. Zvišali bi tudi pragove posameznih dohodninskih razredov, in sicer za prvi razred s 16-odstotno stopnjo z 9210 evrov na 10.630 evrov neto letne osnove, za drugi s 26-odstotno stopnjo s 27.089 na 31.240 evrov, za tretji s 33-odstotno stopnjo s 54.178 na 62.480 evrov in za četrti z 39-odstotno stopnjo z 78.016 na 90.000 evrov. Pri tem bi za peti razred stopnjo znižali s 50 na 45 odstotkov.

V SDS so ocenili, da bi uveljavitev predloga v letu 2026 pomenila 340 milijonov evrov manj dohodnine, da pa bi se višji dohodek ljudi deloma prelil v večjo potrošnjo in s tem večji priliv davka na dodano vrednost (DDV). Sprememba bi pomenila ugodnejše pogoje za zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva, so poudarili. Andreja Živic (Svoboda) je bila kritična, da v predlogu SDS ni finančnih virov za spremembe. »Če SDS res verjame, da bo večja potrošnja nadomestila skoraj milijardni izpad, naj pokaže izračune,« je pozvala.

Milan Jakopovič (Levica) je poudaril, da bi od predlaganih sprememb največ imeli tisti z najvišji plačami, medtem ko bi tisti z nižjimi plačami dobili le drobtinice, kar da kaže tudi na odnos do tega kadra. Menil je, da bi bilo treba obrniti breme pri plačevanju prispevkov, saj delodajalci plačujejo precej nižji odstotek kot zaposleni.

Janša udaril: »Zaradi njih bodo vaše plače občutno nižje«

Na odklonilno stališče koalicijskih poslancev se je na svoj način, kot ponavadi preko družbenih omrežij, odzvala predsednik SDS. Janez Janša je tako objavil fotografije koalicijskih poslanec, ki niso bili za predlog njegove stranke glede sprememb pri dohodnini in pripisal: »Zapomnite si te poslance Golobove koalicije. Zaradi njih bodo vaše plače občutno nižje.«