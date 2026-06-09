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Uf ste videli, kako se je Sluga (Svoboda) spravila nad Mahniča (SDS)? Celo Stevanovića prosi za pomoč

Poslanka Svobode in predsednica Knovsa Janševemu poslancu očita očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika.
Žan Mahnič, Zoran Stevanović in Janja Sluga FOTO: Jure Eržen/Leon Vidic/delo/Delo UI 

Žan Mahnič, Zoran Stevanović in Janja Sluga FOTO: Jure Eržen/Leon Vidic/delo/Delo UI 

Janja Sluga. FOTO: Jure Eržen/delo

Janja Sluga. FOTO: Jure Eržen/delo

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo

Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo

Žan Mahnič, Zoran Stevanović in Janja Sluga FOTO: Jure Eržen/Leon Vidic/delo/Delo UI 
Janja Sluga. FOTO: Jure Eržen/delo
Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo
Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, M. U.
 9. 6. 2026 | 17:49
 9. 6. 2026 | 17:59
2:45
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Poslanka Svobode in predsednica Knovsa Janja Sluga poslancu SDS Žanu Mahniču očita zlorabo pooblastil in kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Ta se glede zadeve Black Cube ni seznanil z novimi dejstvi, Mahničeva reinterpretacija pa omogoča špekulacije, navaja Sluga.

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Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Sluga je spomnila, da je poslanec Mahnič na četrtkovi seji DZ v svoji razpravi govoril o podatkih, za katere je navedel, da se je z njimi seznanil na prvi seji Knovsa.

Janja Sluga. FOTO: Jure Eržen/delo
Janja Sluga. FOTO: Jure Eržen/delo

Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni »niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube«.

Sluga trdi, da so obravnavali le poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove

V nadaljevanju razprave je dejal tudi, da »se govori«, da so bile na teh posnetkih »še zelo zanimive osebe«, in da se izjemno veseli epiloga te afere »glede na slišano včeraj na Knovsu in glede na to, da smo bili zelo konstruktivni in smo se določene stvari vnaprej dogovorili«.

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Sluga pa navaja, da je Knovs na prvi seji obravnaval »zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) za lani, ne pa posebne točke o aferi Black Cube, kot bi bilo mogoče sklepati iz Mahničeve razprave«.

Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo
Žan Mahnič. FOTO: Leon Vidic/delo

»Ker Knovs v zvezi s to zadevo ni opravil posebne obravnave in se ni seznanil z novimi dejstvi, tudi ni bilo nobene potrebe, da bi o tem seznanjala javnost. Obžalujem, da je to nepooblaščeno in brez moje vednosti ali dogovora na seji ter, kar je še huje, s svojo reinterpretacijo, ki omogoča neresnice, špekulacije in manipulacije, to storil poslanec Mahnič,« je zapisala Sluga.

Za pomoč prosila Stevanovića

Mahniču tako očita, da je s svojo razpravo zlorabil pooblastila in kršil zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb ter poslovnika Knovsa in DZ.

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Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo
Zoran Stevanović. FOTO: Leon Vidic/delo

Ker mora Knovs pri svojem delu spoštovati navedene akte, »še posebej, ko gre za tako pomembne obveščevalno-varnostne zadeve, kot je afera Black Cube«, je predsednika DZ Zorana Stevanovića danes zaprosila, »da v bodoče prepreči tovrstne zlorabe in da na naslednji plenarni seji DZ poslance opomni na z zakonodajo in poslovnikom skladno ravnanje s tajnimi podatki«. 

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