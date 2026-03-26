Uf, ste videli, kako se je Tonin spravil na Goloba? (VIDEO)

Izjava Roberta Goloba za bruseljski Politico je razburila evropskega poslanca iz vrst Nove Slovenije Mateja Tonina.

»Da je desnosredinska vlada nevarnost za #EU, je velika laž! In na to sem opozoril evropske kolege. V slovenskem političnem prostoru je bila desnica vedno najbolj proevropsko usmerjena. Močna in na krščanskih vrednotah utemeljena EU je bila vedno ključni del naših prizadevanj. Želim si, da

Nova Slovenije odločilno prispeva k oblikovanju desnosredinske vlade, ker je to najboljše za Slovenijo in EU,« je ob tem zapisal Tonin.