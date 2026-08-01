Uf, tudi danes so pri nas namerili izjemno visoke temperature: sledi absolutni temperaturni rekord?

Petkovim julijskim in absolutnim temperaturnim rekordom v več krajih po državi bi danes lahko sledili nekateri novi, so za STA povedali na Agenciji RS za okolje. Podatke sicer še zbirajo. Danes je bila najvišja temperatura izmerjena v Biljah pri Novi Gorici, 39,2 stopinje Celzija, z 39,1 stopinje Celzija je izstopal tudi Park Škocjanske jame.

Kot je povedal dežurni prognostik na Arsu Urban Žagar, je bil prvi avgustovski dan temperaturno podoben zadnjemu julijskemu, ko so po še neuradnih podatkih na 28 postajah po državi izmerili julijske temperaturne rekorde, na 15 od teh pa tudi absolutne rekorde. Med njimi so rekord zabeležili v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija.

Vročinski val se bo nadaljeval tudi prihodnje dni, za napoved, ali je mogoče pričakovati absolutni slovenski rekord, pa je po Žagarjevih besedah prezgodaj. Trenutni slovenski rekord znaša 40,8 stopinje Celzija, izmerjen pa je bil 8. avgusta 2013 na meteorološki postaji Cerklje ob Krki.

Težišče vročine naj bi se prestavilo na vzhod

Temperaturni višek se pričakuje med torkom in četrtkom, pri čemer naj bi se težišče vročine prestavilo na vzhod države. Takrat bodo najvišje temperature predvidoma v Beli Krajini, Krški kotlini, Prekmurju, dosegle bodo 38,39, lahko do 40 stopinj Celzija, je ocene povzel dežurni prognostik. Končne temperature pa bodo odvisne od detajlov, ki se bodo sproti videli, »ali bo recimo prava smer vetra, če ne bo kakšnih oblačnosti«. V nedeljo bodo medtem temperature morda za stopinjo Celzija ali dve nižje kot danes, je še povedal Žagar. Je pa Arso zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za Primorsko in osrednjo Slovenijo tudi za zadnji dan tega tedna izdal rdeče opozorilo.