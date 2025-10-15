Uf, zna zaboleti! Znani komentator brutalno napičil Janšo, neusmiljen tudi do Pahorja

V Delovem podkastu Od srede do srede sta se komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš dotaknila krize avtoritete v družbi in politiki. Danes avtoritet nihče več ne jemlje resno, a jih hkrati vsi strašno pogrešamo, saj z njimi pogrešamo standarde, na podlagi katerih bi lahko uravnavali sebe in svet, je tako menil Markeš.

Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Zanj je avtoriteta denimo pokojni papež Frančišek in določene institucije. Med njimi omeni Generalno skupščino Združenih narodov in Listino o temeljnih človekovih pravicah.

Kriza avtoritete pri nas: Janša kot »nadjazovska grožnja«, Pahor kot »všečkar«

Kriza avtoritete se po oceni Markeša kaže tudi na slovenskem notranjepolitičnem prizorišču. »V Sloveniji nimamo pravih avtoritet, temveč »nadjazovske like«, kot je Janez Janša, ki ne deluje kot avtoriteta, ampak kot »nadjazovska grožnja«, je dodal.

Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela

Izrazit primer spodkopavanja avtoritete je bil po mnenju Markeša tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je javno izjavil, da ne želi biti moralna avtoriteta, in mu je, kot trdi Markeš, to tudi uspelo.

Borut Pahor. FOTO: Črt Piksi

Pahorja je zato opisal kot »všečkarja«, ki je funkcijo predsednika degradiral in »iz Slovenije naredil intagram namesto države«.