Ugotovili so, da je medenje v letu 2025 bilo odlično (FOTO)

Ko so v Apačah ustanovili svojo občino (14.3.2006), mimogrede isto leto, kot je bila ustanovljena soboška škofija, so se pojavljale težnje, da ustanovijo v občini tudi svoja društva. Tako so na pobudo Antona Tropenauerja, pred 15 leti ustanovili Čebelarsko društvo Apače, ki ga je nekaj let vodil kot predsednik. Danes društvo uspešno vodi Matjaž Zidarič. In člani društva, sedaj jih je 33, so se minulo soboto zbrali na rednem občnem zboru, ki je potekal na Turistični kmetiji Marko v Nasovi. Zbora so se ob članih, udeležili tudi številni gostje, med njimi župan občine Apače, dr. Andrej Steyer, podpredsednik ČZS Anton Vencelj, predstavniki sosedinih čebelarskih društev: Negova, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. Zbor je vodil predsednik Bruno Jančar, ki je v začetku zbora pozval udeležence, da z minuto molka počastijo izgubo svetovalca za čebelarstvo pri ČZS za Pomurje Jakoba Madjarja, ki je lani izgubil bitko s težko boleznijo.

Nato je predsednik ČD Apače Matjaž Zidarič poročal o delu društva v preteklem letu in izpostavilo se je, da so bili nadvse aktivni, podobno kot njihove čebelice. Predsednik je obširno poročal o dejavnostih, ki so se odvijale v okviru plana dela društva, za uvod pa je podal nekaj podatkov o medeni letini. »Leto 2026 je bilo za čebele in čebelarje izredno dobro leto. V mesecu aprilu je zacvetela oljna ogrščica, ki je dobro medila. Meseca maja je zacvetela robinija, akacija, ki je prav tako lepo medila. Tudi lipa in kostanj sta lepo zacvetela in primerno medila. Zahvaljujoč gozdni paši smo nekateri čebelarji točili kvaliteten gozdni med v povprečnih količinah.« Kot je razbrati iz poročila predsednika Matjaža Zidariča in tajnika Boštjana Kozarja, je društvo posebno skrb posvečalo izobraževanju članov, ki so se udeleževali raznih predavanj. V izobraževanje spodijo tudi strokovne ekskurzije, predvsem obiski sejmov.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Ambroževa maša

Kakor vsako leto so pripravili tudi Ambroževo mašo, za katero je veliko zanimanja tudi med ne čebelarji. Po maši pa so pripravili pogostitev z medenimi dobrotami. Ob tej priliki so na pokopališču prižgali sveče pokojnim članom. Predsednik se je v poročilu zahvalil občini za izdatno finančno podporo. Kakor vsako leto so sodelovali tudi na tradicionalnem slovenskem zajtrku, na štirih lokacija podružničnih vrtcev in osnovnih šol. Poročiloma predsednika in tajnika ni bilo nobenih pripomb. Zbor so pozdravili gostje, ki so društvu zaželeli dobro delo in nadaljnje dobo sodelovanje.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

Naj omenimo, da so na zboru v društvo sprejeli sedem novih članov, česar so posebej veseli. Ob koncu zbora je čebelar Janko Ivanek predstavil tridnevno ekskurzijo po BiH, ki jo bodo izvedli, če bo dovolj kandidatov. Zbor je končal predsednik Matjaž Zidarič, ki se je zahvalil članom in gostom za udeležbo, ter jih povabil na druženje ob kosilu, ki ga je pripravilo osebje Turistične kmetije Marko.

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger

FOTO: Ludvik Kramberger