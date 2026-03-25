UKC Ljubljana pripravil presenečenje za mamice nedonošenčkov, ki ob materinskem dnevu zaskrbljeno zrejo v inkubatorje (FOTO)

V UKC Ljubljana so materinski dan letos praznovali malo drugače kot običajno. Na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov so še posebej počastili mamice prezgodaj rojenih otrok, ki prve tedne materinstva preživljajo ob inkubatorjih, pogosto v negotovosti in stalni skrbi glede zdravstvenega stanja svojih otročkov.

Mamicam so namenili podporo v obliki zgodb, glasbe in darilc ter tako poudarili pomen skupnosti in razumevanja v tej težki življenjski preizkušnji.

Nekateri novorojenčki, ki se zdravijo na oddelku, tehtajo le nekaj sto gramov in potrebujejo neprekinjeno medicinsko oskrbo, podporo dihanju ter nadzor s pomočjo sodobne tehnologije. Kljub zahtevnim razmeram daje naša medicina na področju obravnave nedonošenčkov zelo dobre rezultate, ljubljanska enota pa velja za eno uspešnejših v širšem evropskem prostoru.

Posebej so se spomnili na mamice nedonošenčkov. FOTO: Ukc Ljubljana

Telesno zdravje pa kljub temu ni vse. Ob prazniku so mamicam namenili predvsem podporo in občutek, da v svoji izkušnji niso same. Prejele so nekaj čudovitih darilc, med drugim knjigo z resničnimi zgodbami družin nedonošenčkov ter knjižico uspavank, ki nagovarjajo čustvene izzive zgodnjega materinstva. Vse z namenom, da bi lažje prepoznavale lastna občutja in našle hrabrost in upanje v izkušnjah drugih. Vse skupaj pa so pospremili tudi s kratkim glasbenim nastopom pevke Lamai, ki jo je na kitari spremljal Bort Ross.