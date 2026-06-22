UKC zaznava povečano število primerov visoko nalezljive bolezni! Sporočili, kdaj morate na urgenco in kdaj ostanite doma

Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice, so sporočili. Gre za visoko nalezljivo, vendar pri večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic, so poudarili. V kliniki, kjer dnevno obravnavajo približno sto bolnikov, ugotavljajo, da številni ambulanto obiščejo tudi, ko nujna obravnava ni potrebna. »Takšni obiski povečujejo tveganje za širjenje okužbe in zmanjšujejo možnosti za pravočasno oskrbo bolnikov, ki pomoč nujno potrebujejo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Bolnike zato pozivajo, naj ambulanto obiščejo le ob nenadni ali napredujoči slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. Posameznike, ki imajo zgolj pordelo, srbeče ali solzeče oko brez katerega koli od navedenih znakov, prosijo, naj v tem času ostanejo doma in se posvetujejo z izbranim zdravnikom. »S tem bodo zaščitili sebe in druge bolnike ter omogočili nemoteno obravnavo tistih, ki zdravstveno pomoč potrebujejo najnujneje,« so zapisali.

Dodali so, da so v UKC Ljubljana nemudoma vzpostavili vse zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb. Med njimi so okrepljeno in večkratno dnevno razkuževanje površin, medicinskih pripomočkov in čakalnic, ločevanje bolnikov s sumom na okužbo, prednostna obravnava sumljivih primerov ter higiena rok za bolnike in zaposlene.