Ukinili 37 avtobusnih linij čez noč: podeželje ostalo brez ključnih povezav

Nekaj dni pred iztekom leta je podjetje Nomago, ki je naš največji ponudnik avtobusnih prevozov, 15 občin obvestil, da bo čez nekaj dni ukinil skupno 37 linij. Avtobusne linije so ukinili v občinah Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronog, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Slovenj Gradec, Šoštanj in Velenje. To so storili na zahtevo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki jim, so zapisali v Nomagu, razlogov in kriterijev niso podrobneje pojasnili. V Nomagu so prepričani, da gre za škodljiv in nepremišljen ukrep, ki bo imel neposredne in škodljive posledice: »V številnih okoljih medkrajevni avtobusni promet ni dopolnilna, temveč ključna javna storitev.« Problematično je tudi to, da do ukinitve linij prihaja brez prehodnega obdobja, brez javno predstavljene analize vplivov in brez usklajevanja z lokalnimi skupnostmi. Na DUJPP menijo, da je to del rednega posodabljanja mreže javnega potniškega prometa oziroma so to »manjše spremembe voznega reda«, saj linije ukinjajo na območjih, kjer je bilo zelo malo potnikov in kjer se avtobusi vozijo prazni. Mreža javnega prevoza v Sloveniji obsega 1800 linij, ki imajo skupaj 10.000 odhodov na dan. Na DUJPP pravijo, da na letni ravni zmanjšajo zgolj 0,18 odstotka kilometrov, »medtem ko se je skupno število prevoženih kilometrov samo letos povečalo še za en odstotek, kar pomeni, da se odhodi nenehno dodajajo tam, kjer so najbolj potrebni«.

Razlogov in kriterijev niso predhodno podrobneje pojasnili. Prizadete lokalne skupnosti so zato nad ukrepom razočarane. Na ministrstvu načrtujejo uvedbo prevozov na klic po vsej državi.

Če se želimo razvijati v smeri brezogljične družbe, bi morali javni prevoz – avtobusni in železniški – spraviti na višji nivo, pravi Marko Rupar.

V občinah so bili nad decembrskim ukinjanjem avtobusnih linij negativno presenečeni, saj so morali o spremembah praktično čez noč obvestiti prebivalce. »Posegi v sistem javnega potniškega prometa so izjemno občutljivi in bi morali biti sprejeti premišljeno, na podlagi analiz ter v dialogu z lokalnimi skupnostmi, ki posledice teh odločitev neposredno občutijo,« pravijo na Občini Metlika, kjer so jim ukinili dve liniji. Podobno menijo v Mestni občini Slovenj Gradec: »Ukinitev avtobusnih linij bo imela izrazito negativen vpliv na prebivalce, predvsem tiste, ki živijo na podeželju in v odročnejših krajih naše občine. Za številne med njimi je javni prevoz pogosto edina možnost za dostop do osnovnih storitev, izobraževanja, zaposlitve ter vključevanja v družbeno življenje.« Zaradi odločitve so nejevoljni, ker se na tak način koroška regija, vključno z občino Slovenj Gradec, še dodatno prometno omejuje. »To je še posebej skrb vzbujajoče zato, ker je ponudba javnega potniškega prometa na našem območju že doslej zelo skromna, številnih obstoječih linij pa zaradi njihove zasnove ne moremo – kljub opozorilom – uporabiti niti za osnovne potrebe, kot je prevoz šolskih otrok.« Z ukinjanjem linij so nezadovoljni tudi na tretjem koncu Slovenije, v Cerknici., župan občine Cerknica, opozarja, da linija, ki so jo ukinili v njihovi občini, sicer ne bo imela večjega negativnega vpliva, ker imajo prebivalci v primernem časovnem razponu na razpolago drug avtobusni prevoz. Problem je drugje, opozori Rupar: »Podeželje nima razvite mreže javnega prevoza. Če se želimo razvijati v smeri brezogljične družbe, bi morali javni prevoz – avtobusni in železniški – spraviti na višji nivo.«

V Sloveniji kar 85 odstotkov vseh poti prevozimo z avtomobilom in le 5 odstotkov z javnim prevozom. Približno petina prebivalcev oziroma 20,2 odstotka nima na razpolago zadovoljivega javnega potniškega prometa, več kot polovica prebivalcev oziroma 54 odstotkov vseh pa nima nobene ponudbe javnega prevoza ob koncih tedna in dela prostih dnevih. Zato na ministrstvu načrtujejo več ukrepov: »Ključna sta uvedba prevozov na klic po vsej Sloveniji, integriranih v sistem javnega potniškega prometa, ter vavčerji za trajnostno mobilnost, ki jih bo mogoče uporabiti tudi za vozovnice javnega prevoza in druge dostopne oblike mobilnosti.« Z njima naj bi do leta 2030 vsaj prepolovili delež prebivalcev brez ustreznega dostopa do javnega potniškega prometa.