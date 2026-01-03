Ukinili 37 avtobusnih linij čez noč: podeželje ostalo brez ključnih povezav

Galerija
Nekaj dni pred iztekom leta je podjetje Nomago, ki je naš največji ponudnik avtobusnih prevozov, 15 občin obvestil, da bo čez nekaj dni ukinil skupno 37 linij. Avtobusne linije so ukinili v občinah Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronog, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Slovenj Gradec, Šoštanj in Velenje. To so storili na zahtevo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki jim, so zapisali v Nomagu, razlogov in kriterijev niso podrobneje pojasnili. V Nomagu so prepričani, da gre za škodljiv in nepremišljen ukrep, ki bo imel neposredne in škodljive posledice: »V številnih okoljih medkrajevni avtobusni promet ni dopolnilna, temveč ključna javna storitev.« Problematično je tudi to, da do ukinitve linij prihaja brez prehodnega obdobja, brez javno predstavljene analize vplivov in brez usklajevanja z lokalnimi skupnostmi. Na DUJPP menijo, da je to del rednega posodabljanja mreže javnega potniškega prometa oziroma so to »manjše spremembe voznega reda«, saj linije ukinjajo na območjih, kjer je bilo zelo malo potnikov in kjer se avtobusi vozijo prazni. Mreža javnega prevoza v Sloveniji obsega 1800 linij, ki imajo skupaj 10.000 odhodov na dan. Na DUJPP pravijo, da na letni ravni zmanjšajo zgolj 0,18 odstotka kilometrov, »medtem ko se je skupno število prevoženih kilometrov samo letos povečalo še za en odstotek, kar pomeni, da se odhodi nenehno dodajajo tam, kjer so najbolj potrebni«.
Razlogov in kriterijev niso predhodno podrobneje pojasnili.
Prizadete lokalne skupnosti so zato nad ukrepom razočarane.
Na ministrstvu načrtujejo uvedbo prevozov na klic po vsej državi.
85 odstotkov
vseh poti prevozimo z avtomobilom.
V Sloveniji kar 85 odstotkov vseh poti prevozimo z avtomobilom in le 5 odstotkov z javnim prevozom. Približno petina prebivalcev oziroma 20,2 odstotka nima na razpolago zadovoljivega javnega potniškega prometa, več kot polovica prebivalcev oziroma 54 odstotkov vseh pa nima nobene ponudbe javnega prevoza ob koncih tedna in dela prostih dnevih. Zato na ministrstvu načrtujejo več ukrepov: »Ključna sta uvedba prevozov na klic po vsej Sloveniji, integriranih v sistem javnega potniškega prometa, ter vavčerji za trajnostno mobilnost, ki jih bo mogoče uporabiti tudi za vozovnice javnega prevoza in druge dostopne oblike mobilnosti.« Z njima naj bi do leta 2030 vsaj prepolovili delež prebivalcev brez ustreznega dostopa do javnega potniškega prometa.