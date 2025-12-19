Ukinitev 37 avtobusnih linij razburila starše! Zdaj znano, kaj je v ozadju: »Odločitev je sprejel ...«

Odločitev o ukinitvi 37 medkrajevnih avtobusnih linij, ki naj bi po podatkih Nomaga vplivala na območja s približno 258.000 prebivalci, je sprožila val vprašanj in skrbi. Linije, ki vozijo v številne občine, med njimi Brežice, Celje, Cerknico, Novo mesto in Velenje, so bile pomemben del vsakodnevne mobilnosti številnih ljudi, predvsem šolarjev in dijakov. Pri Nomagu poudarjajo, da odločitev ni bila v njihovih rokah. »Odločitev o ukinitvi 37 linij medkrajevnega javnega potniškega prometa je sprejel Državni upravljavec javnega potniškega prometa (DUJPP), v družbi Nomago pa nanjo nismo mogli vplivati.« Ob tem priznavajo, da razumejo skrbi staršev in potnikov, ki so opozorili na možnost, da bodo otroci ostali brez prevoza v šolo. »Zavedamo se, da bodo zaradi ukinitve linij nekateri morali prilagoditi svoje potniške navade.«

DUJPP: »Ne govorimo o ukinjanju linij, temveč o umikanju odhodov.«

Na drugi strani Državni upravljavec javnega potniškega prometa (DUJPP) odločno zanika, da bi šlo za ukinjanje linij v celoti. V ospredje postavljajo racionalizacijo voznega reda: »Ne govorimo o ukinjanju linij, temveč o umikanju odhodov na posameznih linijah, na katerih je bilo izjemno malo potnikov,« pojasnjujejo. Po njihovih podatkih gre za 17 odhodov v času šolskega pouka, kar naj bi bilo zanemarljivo glede na obseg celotnega sistema, ki dnevno obsega približno 10.000 odhodov. Odhodi naj bi bili ukinjeni predvsem zaradi izredno nizke zasedenosti. »V večini primerov beležimo povprečno manj kot enega potnika,« dodajajo in poudarjajo, da ne gre za odhode, ki bi jih šolarji uporabljali za prihod v šolo ali odhod domov. Na očitke staršev odgovarjajo: »Nismo prejeli niti enega sporočila zaskrbljenega starša ali klica iz šole.«

Mestna občina Velenje ocenjuje, da šolarji zaradi ukinitve prevozov ne bodo prizadeti. »Ugotovili smo, da ukinitev linij ne posega v prevoze šolarjev, saj gre za linije, ki vozijo v terminih, ko so učenci že v šolah ali pa so s poukom že končali.« Občina sicer priznava, da bi si želela, da do ukinitve ne bi prišlo. »Vsaka ukinjena prometna povezava pomeni zmanjšanje izbire in možnosti za mobilnost občank in občanov.« Skrb prebivalcev so naslovili tudi v Mestni občini Krško, kjer potrjujejo, da so bili o spremembah predhodno obveščeni. Ob tem poudarjajo, da šolski prevozi ostajajo nemoteni. »Do tega trenutka pritožb s strani občanov nismo prejeli,« dodajajo in ob tem izražajo obžalovanje nad odločitvijo, ki bi lahko vplivala na mobilnost lokalnih prebivalcev.

Nesoglasja glede obveščanja

Medtem ko pri Nomagu poudarjajo, da na odločitev niso mogli vplivati, pa DUJPP navaja, da je bil prevoznik s spremembami seznanjen vnaprej. Ob tem dodajo, da so potnike dolžni obveščati prevozniki sami. »Dotične ukinitve smo s prevoznikom Nomago usklajevali daljši čas,« pravijo pri DUJPP, obenem pa izražajo presenečenje nad načinom obveščanja, ki je opozoril na širši vpliv sprememb. Javni prevoz je eden ključnih gradnikov dostopnosti, predvsem za tiste, ki nimajo avtomobila ali drugih možnosti mobilnosti. Nomago opozarja, da je področje občutljivo: »Medkrajevni javni potniški promet ima močne pozitivne multiplikativne učinke na kvaliteto življenja prebivalcev.« DUJPP pa vztraja, da gre za manj kot 0,2 odstotka vseh voznih kilometrov letno. »Če se situacija potreb potnikov spremeni, odhode seveda lahko dodamo.« Vprašanje, ali bodo prevozi na teh relacijah v prihodnje ostali okrnjeni ali pa se bodo morda okrepili, ostaja za zdaj odprto.