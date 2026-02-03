DZ s 30 glasovi za in z 38 glasovi proti ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Prav tako niso sprejeli predlaganih sklepov komisije, med drugim, da se v naslednjem mandatu nadaljuje preiskava in da se vmesno poročilo posreduje Specializiranemu državnemu tožilcu.

Parlamentarna komisija o domnevno ukradenih otrocih je bila ustanovljena aprila 2024 z namenom, da se ugotovi in oceni dejansko stanje sumov storitve kaznivih dejanj odvzema otrok od leta 1965 do začetka parlamentarne preiskave, kateri interesi bi lahko bili v ozadju morebitnega odvzema otrok, je pojasnila predsednica komisije Alenka Jeraj (SDS). Komisija, v kateri poleg poslancev SDS, sodelujejo le še poslanci NSi in SD, je na več kot 40 sejah zaslišala veliko prič oziroma vse, ki bi lahko razjasnili takratno dogajanje in posamezne primere.

»Mi smo se osredotočili na približno 20 primerov oziroma 27, še z zaprtim delom, kjer smo poskušali zajeti vse bolnišnice,« je dodala.

V vmesnem poročilu na 345 straneh je komisija ob upoštevanju prejete dokumentacije do 15. oktobra 2025 zaznala številne pomanjkljivosti, odstopanja in kršitve pri vodenju matičnih knjig, v zdravstvenih evidencah, postopkih pokopa in pri posvojitvah. Veliko je razlik med podatki, ki jih hranijo bolnišnice, in tistimi, ki jih imajo upravne enote ali pogrebna podjetja, veliko je indicev, ki nakazujejo možnost, da je prihajalo do odtujitve otrok, je dejala.

Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj o sramoti

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je v obrazložitvi glasu povedala, da je opozicijska SDS svoj politikantski cilj sicer dosegla, dvignila veliko prahu, odprla stare rane nekaterih prizadetih staršev, dokazala pa nič. »Če ne bi šlo za usode in bolečine posameznikov, bi lahko skomignili z rameni in rekli: nič novega, a tako izkoriščanje stisk za pridobivanje političnih točk je skrajno zavržno, zato v poslanski skupini predlaganega sklepa ne bomo podprli,« je povedala.

Na nesprejetje vmesnega poročila se je Alenka Jernej kasneje odzvala tudi na omrežju X: »SRAMOTA! Vmesno poročilo o ti. ukradenih otrocih ni bilo potrjeno. Poslanci Svobode so glasovali proti. Resnica jih ne zanima. Hrvaška in Srbija sta že dobili opomin ESČP, očitno ga bo tudi Slovenija. Država je dolžna staršem povedat kaj se je zgodilo z njihovimi otroci,«.