VMESNO POROČILO

Ukradeni otroci v DZ: Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj kriči o sramoti

DZ ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih.
Alenka Jeraj. FOTO: Tv Slovenija
Alenka Jeraj. FOTO: Tv Slovenija
M. U.
 3. 2. 2026 | 19:47
 3. 2. 2026 | 19:47
2:53
DZ s 30 glasovi za in z 38 glasovi proti ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Prav tako niso sprejeli predlaganih sklepov komisije, med drugim, da se v naslednjem mandatu nadaljuje preiskava in da se vmesno poročilo posreduje Specializiranemu državnemu tožilcu.

Parlamentarna komisija o domnevno ukradenih otrocih je bila ustanovljena aprila 2024 z namenom, da se ugotovi in oceni dejansko stanje sumov storitve kaznivih dejanj odvzema otrok od leta 1965 do začetka parlamentarne preiskave, kateri interesi bi lahko bili v ozadju morebitnega odvzema otrok, je pojasnila predsednica komisije Alenka Jeraj (SDS). Komisija, v kateri poleg poslancev SDS, sodelujejo le še poslanci NSi in SD, je na več kot 40 sejah zaslišala veliko prič oziroma vse, ki bi lahko razjasnili takratno dogajanje in posamezne primere.

image_alt
Šokantni zapisi v rojstnih listih izginulih dojenčkov: »Ni dala denarja, otrok umrl«

»Mi smo se osredotočili na približno 20 primerov oziroma 27, še z zaprtim delom, kjer smo poskušali zajeti vse bolnišnice,« je dodala.

image_alt
Jasmina iz Slovenske Bistrice išče svojo sestro dvojčico, so jo ukradli?

V vmesnem poročilu na 345 straneh je komisija ob upoštevanju prejete dokumentacije do 15. oktobra 2025 zaznala številne pomanjkljivosti, odstopanja in kršitve pri vodenju matičnih knjig, v zdravstvenih evidencah, postopkih pokopa in pri posvojitvah. Veliko je razlik med podatki, ki jih hranijo bolnišnice, in tistimi, ki jih imajo upravne enote ali pogrebna podjetja, veliko je indicev, ki nakazujejo možnost, da je prihajalo do odtujitve otrok, je dejala.

Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj o sramoti 

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) je v obrazložitvi glasu povedala, da je opozicijska SDS svoj politikantski cilj sicer dosegla, dvignila veliko prahu, odprla stare rane nekaterih prizadetih staršev, dokazala pa nič. »Če ne bi šlo za usode in bolečine posameznikov, bi lahko skomignili z rameni in rekli: nič novega, a tako izkoriščanje stisk za pridobivanje političnih točk je skrajno zavržno, zato v poslanski skupini predlaganega sklepa ne bomo podprli,« je povedala.

Na nesprejetje vmesnega poročila se je Alenka Jernej kasneje odzvala tudi na omrežju X: »SRAMOTA! Vmesno poročilo o ti. ukradenih otrocih ni bilo potrjeno. Poslanci Svobode so glasovali proti. Resnica jih ne zanima. Hrvaška in Srbija sta že dobili opomin ESČP, očitno ga bo tudi Slovenija. Država je dolžna staršem povedat kaj se je zgodilo z njihovimi otroci,«.

20:51
Bulvar  |  Zanimivosti
IMEL JE EKSTREMNE BOLEČINE

Zdravniki, šokirani nad ogromno granato, zataknjeno v intimnem predelu, evakuirali vso bolnišnico

Čeprav se zdi nenavaden, tak incident ni osamljen.
3. 2. 2026 | 20:51
20:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Pri starejših lahko ta vadba prepreči padce

Dvigovanje vrečk, hoja po stopnicah, lovljenje ravnotežja na poledeneli poti – vse to postane lažje, če pol ure na dan izvajamo funkcionalno vadbo.
3. 2. 2026 | 20:30
20:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NOVI PODATKI

V Epsteinovih dokumentih so se pojavila ta znana slovenska imena (FOTO)

Objavljeno gradivo razkriva delovanje pokojnega spolnega prestopnika ter njegovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo.
Kaja Grozina3. 2. 2026 | 20:23
19:47
Novice  |  Slovenija
VMESNO POROČILO

Ukradeni otroci v DZ: Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj kriči o sramoti

DZ ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih.
3. 2. 2026 | 19:47
19:44
Lifestyle  |  Stil
NEPRIČAKOVANO

Šest presenetljivih posledic orgazma

Po spolnem vrhuncu lahko nastopijo nekateri nepričakovani simptomi.
3. 2. 2026 | 19:44
19:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Marko (81) streljal refleksno ali po kavbojsko?

Marko Baldimir Tekavc trdi, da se je le branil pred kolom napadalca.
Aleksander Brudar3. 2. 2026 | 19:17

