  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRETRESLJIVA ZGODBA

Ukradeno psičko našli po 13 letih: zavetišče ji išče nov topel dom

Maltežanka Nalla, ki je izginila kot mladiček, je spet v varnih rokah.
Psička Nalla FOTO: Zavetišče Horjul, Facebook

Psička Nalla FOTO: Zavetišče Horjul, Facebook

Jadranka Juras FOTO: Nataša Kralj

Jadranka Juras FOTO: Nataša Kralj

Išče topel in ljubeč dom. FOTO: Jordi Salas Getty Images

Išče topel in ljubeč dom. FOTO: Jordi Salas Getty Images

Psička bo do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo in redne veterinarske kontrole. Simbolična fotografija. FOTO: Skynesher Getty Images

Psička bo do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo in redne veterinarske kontrole. Simbolična fotografija. FOTO: Skynesher Getty Images

Psička Nalla FOTO: Zavetišče Horjul, Facebook
Jadranka Juras FOTO: Nataša Kralj
Išče topel in ljubeč dom. FOTO: Jordi Salas Getty Images
Psička bo do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo in redne veterinarske kontrole. Simbolična fotografija. FOTO: Skynesher Getty Images
Alma Glumac
 5. 6. 2026 | 05:00
8:03
A+A-

Na družbenem omrežju Facebook je Zavetišče Horjul objavilo zgodbo, ki je pretresla številne ljubitelje živali po Sloveniji. Gre za zgodbo maltežanke Nalle, danes 13 let in pol stare psičke, ki je bila kot mladiček odtujena in je bila kar trinajst let uradno vodena kot pogrešana. Takšne zgodbe so redke in skoraj neverjetne. Večina pogrešanih živali se nikoli ne vrne domov, številnim lastnikom pa po letih ostanejo le še vprašanja in upanje. V Nallinem primeru se je zgodilo nekaj, kar bi marsikdo označil za čudež – po več kot desetletju je bila ponovno najdena.

Pomagajte psički z donacijo

Zavetišče Horjul prosi za pomoč pri kritju stroškov Nallinega zdravljenja. Operacije, diagnostika, nadaljnje preiskave ter doživljenjska terapija predstavljajo velik finančni zalogaj, zato bodo v zavetišču iskreno hvaležni za vsak prispevek, ki bo pomagal pri skrbi zanjo.

Prispevek je mogoče nakazati na TRR: SI56 0400 0027 9270 604 (Smrečje 55, 1354 Horjul), poslati preko SMS donacije s ključno besedo ZH5 na številko 1919 ali prek platforme PayPal: paypal.me/horjulcki.

Njena nova življenjska pot se je začela 20. maja letos, ko so jo skupaj s pristojnimi službami odvzeli in sprejeli v Zavetišče Horjul. Čeprav je bila najdena živa, pa njena zgodba žal nima popolnoma srečnega ozadja. Kot so zapisali v zavetišču, zadnjih trinajst let ni živela življenja, kakršnega bi si zaslužila katerakoli žival. Pomanjkljiva oskrba in neustrezne življenjske razmere so na njenem telesu pustile hude posledice.

Rada se stisne k človeku in z veseljem sprejme vsak dotik

Veterinarji so po sprejemu ugotovili, da Nalla potrebuje obsežno zdravstveno oskrbo. Prestala je sterilizacijo, odstranili so ji šest tumorjev na seskih, sanirali močno prizadeto zobovje, po posegih pa so ji ostali le še trije zobje. Ker je imela tudi težave pri hoji, so opravili rentgensko slikanje hrbtenice. Izvidi so pokazali obsežne degenerativne spremembe. Operativno zdravljenje ni mogoče, zato bo psička do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo, redne veterinarske kontrole in skrbno spremljanje zdravstvenega stanja.

Kljub temu pa zaposlene v zavetišču najbolj preseneča nekaj drugega. Nalla ni izgubila zaupanja v ljudi. Čeprav bi glede na preteklost lahko pričakovali prestrašeno in nezaupljivo žival, je ostala izjemno prijazna, nežna in družabna psička. Obožuje človeško bližino, rada se stisne k človeku in z veseljem sprejme vsak dotik. Prav ta njena sposobnost, da po vsem prestanem še vedno zaupa ljudem, je ganila številne sledilce objave.

Zavetišče prosi za pomoč

Ker je zdravljenje Nalle zahtevno in drago, so v Zavetišču Horjul javnost prosili za pomoč pri kritju stroškov veterinarskih posegov, diagnostike, nadaljnjih preiskav in doživljenjske terapije. Ob tem poudarjajo, da je njihova druga prošnja še pomembnejša od finančne pomoči. Za Nallo iščejo nov dom.

Ne iščejo popolnega doma, temveč človeka, ki bo razumel posebnosti starejše psičke. Nekoga, ki bo sprejel počasnejše korake, zdravila, redne veterinarske preglede in morebitne zdravstvene zaplete. Predvsem pa nekoga, ki bo v njej videl več kot le ostarelo in bolno žival. »Po trinajstih letih si zasluži vedeti, kako je biti ljubljen in varen,« so zapisali v zavetišču.

Številna vprašanja še ostajajo odprta

Nallina zgodba je sprožila veliko zanimanja javnosti, zato smo na Zavetišče Horjul naslovili dodatna vprašanja o okoliščinah njenega izginotja in ponovne najdbe. Med drugim nas je zanimalo, kako je bila identificirana po vseh teh letih, na katerem območju so jo našli, kakšne so bile okoliščine njenega odvzema in ali je bila njena prvotna lastnica obveščena o tem, da je bila psička ponovno najdena.

Išče topel in ljubeč dom. FOTO: Jordi Salas Getty Images
Išče topel in ljubeč dom. FOTO: Jordi Salas Getty Images

Odgovorili so nam, da zaradi varstva osebnih podatkov dodatnih informacij kot teh, ki so napisane v njihovi javni Facebook objavi, ne morejo dati.

Odgovor Policijske uprave Ljubljana

Ker zgodba odpira tudi številna pravna vprašanja, smo dodatna pojasnila poiskali pri policiji. Med drugim nas je zanimalo, ali je bila domnevna odtujitev psičke pred trinajstimi leti predmet policijske preiskave, ali je bila ugotovljena identiteta osebe, pri kateri je Nalla preživela večino svojega življenja, ter ali bi lahko po njeni ponovni najdbi sledili kakršnikoli postopki. Policijo smo vprašali tudi, ali so morebitna kazniva dejanja zaradi časovne oddaljenosti že zastarala in ali obstajajo druge oblike pravne odgovornosti, povezane z ravnanjem z živaljo.

Psička bo do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo in redne veterinarske kontrole. Simbolična fotografija. FOTO: Skynesher Getty Images
Psička bo do konca življenja potrebovala protibolečinsko terapijo in redne veterinarske kontrole. Simbolična fotografija. FOTO: Skynesher Getty Images

Kot je pojasnil Tomaž Tomaževič, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana, policija podatke hrani skladno z zakonodajo največ do deset let, zato podatkov o dogodkih, ki segajo dlje v preteklost, ne morejo več posredovati. Ob tem je dodal, da se vprašanje zastaranja v vsakem posameznem primeru posebej pretehta glede na okoliščine naznanjenega dogodka oziroma prijave. O morebitnih nadaljnjih postopkih ali ukrepih pa zaradi omejitev postopkovnih pravil in varovanja podatkov ne morejo podajati podrobnejših informacij.

Izgubljene živali ostajajo velik izziv

Vsako leto se v Sloveniji izgubi ali najde večje število psov in mačk, pri čemer imajo ključno vlogo mikročipi, registri živali, veterinarske ambulante, društva za zaščito živali in zavetišča. Prav zavetišča pogosto predstavljajo zadnjo varnostno mrežo za živali, ki se znajdejo v stiski. 

Jadranka Juras FOTO: Nataša Kralj
Jadranka Juras FOTO: Nataša Kralj

Jadranka Juras: »Bolj kot delovanje organov me skrbi, da 13 let ni nihče ukrepal«

Za komentar smo se obrnili na Jadranko Juras, borko za pravice živali, ki že vrsto let opozarja na sistemske pomanjkljivosti pri zaščiti živali v Sloveniji. Zanimalo nas je, kako ocenjuje učinkovitost države in organov pregona v primerih dolgotrajnega zanemarjanja ali odtujitve živali ter ali trenutna zakonodaja in praksa zagotavljata dovolj hitro in učinkovito ukrepanje v takšnih primerih.

»V dotičnem primeru gre za krajo psa, ki je bil nato zanemarjen. Če prav razumem, je bil pes pozneje odvzet iz neprimernih razmer. Če je tako, so pristojni ukrepali, ker je nekdo končno podal prijavo. Bolj me skrbi dejstvo, da se je to dogajalo kar 13 let in da prej ni nihče ukrepal. Pristojni organi namreč težko ukrepajo, če ni prijave, in prav v tem vidim največjo pomanjkljivost – neodzivnost okolice oziroma nepripravljenost ljudi, da bi se vmešali, ker menijo, da to ni njihov problem, ali pa se bojijo sporov s sosedi in drugih neprijetnosti.

Menim, da moramo ta krog končno prekiniti in jasno pokazati, da bomo kot skupnost vedno na strani žrtev – tako ljudi kot živali. Dati moramo vedeti, da ne bomo več tolerirali mučenja živali ali ljudi, ne glede na to, ali ga izvajajo sosedi, prijatelji, sodelavci, znanci ali neznanci. Kot družba smo dolžni zaščititi žrtve, pristojni organi pa morajo nato opraviti svoje delo v skladu z zakonodajo. Zakoni pa morajo biti seveda oblikovani tako, da zagotavljajo učinkovito zaščito žrtev.

Smiselno bi bilo tudi dodatno zaostriti kazni in zagotoviti njihovo dosledno izvajanje. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi delovanju tožilstva, ki po mojem mnenju prepogosto ne obravnava primerov mučenja živali z zadostno resnostjo oziroma jih ne posreduje v nadaljnjo sodno obravnavo. Tožilstvo bi moralo v takšnih primerih ukrepati odločneje, saj imamo za to ustrezno zakonodajo.«

Čeprav se Nallina zgodba dotika širših sistemskih vprašanj, v svojem bistvu ostaja predvsem zgodba enega živega bitja. Psičke, ki je več kot desetletje bivala v neprimernih okoliščinah, a kljub vsemu ni izgubila zaupanja v človeka. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

posvojitev psazapuščene živalimučenje živalizavetišča za živalidomači ljubljenčkizavetišče horjulpsička Nalla
ZADNJE NOVICE
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAHTEVAJO 60 TISOČAKOV ODŠKODNINE

Pokojnemu Zvonku napačno vstavili kateter

Enajst let in pol so se svojci pokojnega Zvonka Kuretiča borili za pravico. Njegova žena in hčeri z Onkološkim inštitutom dosegle poravnavo.
Aleksander Brudar5. 6. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDE OPOZARJAJO

Najnevarnejši dnevi junija 2026: razkrite skrivnosti in odprte stare rane

V letošnjem juniju se prekriva več astroloških procesov, kar ustvarja napeto in nepredvidljivo ozadje.
5. 6. 2026 | 06:00
05:35
Šport  |  Odmevi
NEDELJSKE VOLITVE

Luka Dončić izbira prvega kralja Real Madrida

V nedeljo bodo volitve za predsednika Reala Madrida. Florenitna Pereza bo izzval Enrique Riquelme.
Gorazd Nejedly5. 6. 2026 | 05:35
05:25
Bulvar  |  Glasba in film
FILM, DA TE KAP

Film obljublja vrnitev k preverjeni formuli: zasmehuje znane grozljivke in popkulturne uspešnice

Po 13 letih se v kino vrača parodija grozljivk Film, da te kap.
5. 6. 2026 | 05:25
05:00
Novice  |  Slovenija
PRETRESLJIVA ZGODBA

Ukradeno psičko našli po 13 letih: zavetišče ji išče nov topel dom

Maltežanka Nalla, ki je izginila kot mladiček, je spet v varnih rokah.
Alma Glumac5. 6. 2026 | 05:00
05:00
Lifestyle  |  Polet
10 MINUT

To je preprosta 10-minutna jutranja navada, ki zelo spremeni vaš dan

Majhne spremembe z velikim učinkom: strokovnjaki poudarjajo pomen prvih minut po prebujanju.
Miroslav Cvjetičanin5. 6. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno in brez zavor: kaj je povedala?

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Kartica za slovenske voznike, ki odpira dostop do najhitrejših polnilnic

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki