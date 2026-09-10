Umaknili zakon o testiranju na droge

Štirje poslanci in ena poslanka Resnice, ki so v državnozborsko proceduro vložili predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, so zakon še pred današnjo sejo pristojnega odbora umaknili iz obravnave. Koalicijska zaveza o testiranju funkcionarjev na droge ostaja neizpolnjena.

Današnja seja parlamentarnega odbora za zdravje je že pred njenim začetkom zbudila začudenje: na straneh državnega zbora so namreč objavili dopis, da skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Nedeljkom Todorovićem iz postopka obravnave umika predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.