Umetna inteligenca za vreme, vode in morje

Na Agenciji RS za okolje (Arso) umetno inteligenco (UI) uporabljajo predvsem kot orodje za čimprejšnje zaznavanje naravnih pojavov, ki bi lahko ogrozili našo varnost in naše premoženje. Tako prebivalcem, civilni zaščiti in službam, odvisnim od vremena, z njeno pomočjo omogočajo kar najhitrejše zaščitno in samozaščitno ravnanje.

Za vsako vremensko napovedjo so znanje, raziskave, meritve, modeli ter ure in ure dela.

Ob tem poudarjajo, da UI ne nadomešča klasičnih napovednih modelov, marveč jih povezuje z meritvami, podatki in metodami strojnega učenja. Tako lahko nekatere postopke pospešijo, obdelajo več podatkov in še izboljšajo posamezne napovedi. Predstavnica ministrstva za okolje in prostor Monika Zajc poudarja: »Ko na telefonu pogledamo vremensko napoved ali prejmemo opozorilo, se nam kaj lahko zazdi, da je to nekaj samoumevnega. Vendar so za vsako napovedjo znanje, raziskave, meritve, modeli ter ure in ure dela. Za tem so ljudje, ki spremljajo razmere tudi takrat, ko je zunaj nevihta, ko naraščajo reke ali ko se dogajajo pojavi, ki jih ni mogoče preprosto predvideti. Zato je prav, da ne govorimo zgolj o tehnologiji, ampak tudi o ljudeh, ki jo razvijajo in uporabljajo,« je dejala ter še, da je za razvoj novih rešitev še kako pomembna interdisciplinarnost, povezovanje meteorologov, hidrologov, oceanografov, matematikov, računalničarjev in drugih.

Napovedovanje neviht

Generalni direktor Arsa je Jože Knez. FOTO: Blaž Samec

Generalni direktor Arsaje na dogodku, na katerem so razgrnili uporabo UI in ki se ga je udeležilo 160 ljudi iz 45 organizacij iz gospodarstva in javne ter raziskovalne sfere, izpostavil pomen podatkov, ki jih Arso zbira že desetletja. »Pogosto spregledamo, da so naši podatki narodno bogastvo,« je poudaril in dodal, da so kakovostni okoljski podatki danes strateška surovina. »Desetletja meritev vremena, voda in morja. Preverjeni. Urejeni. Dostopni. Prav ti podatki so temelj, na katerem se učijo modeli UI. Ne le naši. Tudi modeli drugih institucij, raziskovalcev in podjetij.« Ob tem je opozoril na potrebo po skupni nacionalni infrastrukturi za učenje velikih modelov UI.

Pogosto spregledamo, da so naši podatki narodno bogastvo, pravi Jože Knez.

Med konkretnimi projekti je, denimo, regionalni model za napovedovanje vremena v Sloveniji, pri katerem so rezultati pokazali občutno izboljšanje napovedi. UI uporabljajo tudi pri zelo kratkoročnem napovedovanju neviht, sončnega sevanja in proizvodnje sončnih elektrarn. Pomemben del razvoja je namenjen vodi in morju. Model SIREN vsako uro pripravlja napovedi pretokov rek za naslednjih 60 ur, sistem HIDRA4 pa z UI napoveduje višino morske gladine po vsej Evropi. Pri hudourniških poplavah uporabljajo sistem FLOODCAST, ki ocenjuje verjetnost nevarno visokih pretokov od šest do 72 ur vnaprej. Ta sicer še ne deluje v realnem času.