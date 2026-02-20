Umetnine, obkrožene z orhidejami

Društvo za kvaliteto življenja in kulturo pitja vina – Art je lani v dobrovniških goricah pripravilo 21. likovno kolonijo, na kateri so umetniki na platno slikali naravo in vinograde, kaj vse so ustvarili, pa so sklenili predstaviti v tropskem vrtu. V sodelovanju s podjetjem Ocean Orchids so odprli razstavo Umetnost med tropskimi cvetovi, odprl jo je mag. Franc Obal. Umetnostni zgodovinar je podal oceno za vsako delo in se društvu zahvalil, da bogatijo kulturno življenje v Občini Dobrovnik. Spregovorila sta predsednica Društvo za kvaliteto življenja in kulturo pitja vina – Art Vesna Seršen in župan Marjan Kardinar, dogodka pa sta se udeležili tudi predstavnica podjetja Ocean Orchids Dobrovnik in direktorica Zavoda za okolje in turizem Občine Dobrovnik.

Narava soustvarjalka

Likovne kolonije društva že vrsto let potekajo med dobrovniškimi goricami, v okolju, ki umetnikom ponuja mir, odprt prostor za razmislek in tesen stik z naravo. Razstava je predvsem poklon umetnikom, ki z znanjem, občutljivostjo in osebno poetiko soustvarjajo identiteto kolonij, mojstrovine, ki tam nastanejo, pa društvo vsako leto zajame v katalogu reprodukcij umetniških del. Društvo je lani ob svoji 20-letnici na gradu v Lendavi pripravilo tudi pregledno razstavo vseh kolonij dotlej. Ob tej priložnosti je izšla tudi monografija. Umetniki so se zahvalili vsem podpornikom, ki so jim omogočili ustvarjanje, razstave in izdajo publikacij, tudi družinam, ki so jim prijazno odstopile svoje vinske kleti za bivanje in ustvarjanje. Svoja dela predstavljajo Igor Banfi, Franc Golob, Endre Gönter st., Endre Gönter ml., Milena Gregorčič, Rado Jerič, Barbara Kastelec, Janez Kovačič, Ferenc Kiraly, Darja Pajtler in Gregor Pratneker.