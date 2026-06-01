Umika odloka o parkiranju v Ljubljani očitno ne bo, še danes naj bi glasovali o referendumu

Ljubljanski mestni svetniki na izredni seji obravnavajo predlog umika odloka, ki bi vpeljal novo ureditev parkiranja v soseskah. Ker pa je Civilna iniciativa za Ljubljano danes vložila 14.051 podpisov v podporo referendumu zoper odlok, je župan Zoran Janković za 21.30 napovedal še eno izredno sejo o predlogu za razpis referenduma. Janković je uvodoma dejal, da se z umikom prenovljenega odloka o urejanju prometa v Ljubljani izpolnjuje voljo pobudnikov referenduma. Ponovil je, da bi Mestna občina Ljubljana (Mol), če bi se izognila referendumu, privarčevala milijon evrov. Je pa po njegovih besedah gospodar referendumskega postopka Iniciativa za Štepanjsko naselje oz. združena Civilna iniciativa za Ljubljano, »se pravi tisti, ki so zagnali zbiranje podpisov, zbrali so podpise, oni imajo čas, da se odločijo, ali hočejo referendum ali ne".

Polona Zupan Klopčič je v imenu mestne občine povedala, da se v pravni teoriji šteje, da je akt, dokler ni objavljen, še vedno v nastajanju. Ker pred objavo še nima pravnih učinkov, ga lahko mestni svet umakne iz postopka še pred njegovo uveljavitvijo, je utemeljila. A s tem mnogih svetnikov ni prepričala, več jih je zato sejo obstruiralo. Prvi med njimi je bil svetnik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Vztrajal je, da ni pravne podlage za umik odloka. Prepričan je, da bi se rada oblast na ta način izognila posledicam.

V nadaljevanju so dvorano zapustili tudi svetnica SLS Tina Bregant ter svetniki Demokratov in Levice. Kot je dejala Bregant, je razočarana, da se do pomembnih odločitev v Ljubljani ne pride s konsenzom in dialogom, temveč se uporablja »pravniško akrobatiko«. »Motiti se je človeško, s to sejo pa danes pravzaprav ne priznavate, da ste se motili, priznavate le, da vas je strah. Soočite se z ljudmi. Sami ste potrdili ta odlok in zdaj se ga sami rešite, pa naj ljudje vidijo trdnost in konsistentnost,« je pozvala Jankovića. »Odlok, ki je bil še pred kratkim predstavljen kot potreben, premišljen in pravilen ukrep, se zdaj umika v trenutku, ko je postalo jasno, da obstaja močan in organiziran odpor javnosti. Če referendum ni problem, zakaj spreminjamo odlok oziroma umikamo odlok ravno v trenutku, ko so bili zbrani podpisi? In če je odlok dober, zakaj ga umikamo? Če ni dober, zakaj smo ga sploh sprejeli? Takšno ravnanje žal ustvarja vtis, da se pravila igre spreminjajo takrat, ko rezultat ni več predvidljiv,« je bila pred obstrukcijo ostra tudi svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo.

Janković za zvečer napovedal še eno izredno sejo

Svetnica Demokratov Katja Damij se je medtem vprašala, kako je možno, da nek blok nima nikakršnega zemljišča, imel pa ga je pa ob gradnji. Svetnik Liste Zorana Jankovića Dejan Crnek je medtem ocenil, da so tisti, ki so zbirali podpise, zavajali, in da prebivalci Ljubljane, ki ne živijo v Štepanjskem naselju, niso vedeli, kaj podpisujejo. »Govorili smo o nočnem parkiranju, o parkiranju po celi Ljubljani, o tem, da parkirišč ne damo,« je povzel. Četudi bi bil referendum izpeljan, pa bi ostal trenutno veljavni odlok, »ki dovoljuje parkomate, urejanje, parkiranje po celotni Ljubljani že zdaj«. Z novim odlokom so želeli urediti parkiranje v soseskah, urejanje tega vprašanja v Štepanjskem naselju pa se je začelo na željo krajanov, je povzel.

Svetnik Vesne - zelene stranke Denis Striković medtem v zbranih podpisih vidi priložnost, da se začnejo pravi pogovori med vsemi vpletenimi. Ko se je izkazalo, da je Civilna iniciativa za Ljubljano danes ob 12.50 na občini vložila zbrane podpise za referendum, je Janković za danes zvečer napovedal še eno izredno sejo, na kateri bo mestna uprava dala v obravnavo predlog za razpis referenduma. Izredna seja o umiku odloka se medtem nadaljuje.