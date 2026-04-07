Vladarje neba ubija svinec: zastrupitev s svincem iz drobovine ustreljenih živali

OGROŽENE GORSKE UJEDE

TNP napoveduje ukinitev svinčevega streliva, na lovski zvezi ne razmišljajo o omejitvah.

V slovenskih gorah zadnja leta spremljamo žalostno agonijo alpskih kozorogov, ki izumirajo dobesedno pred našimi očmi. So namreč brez zaščite, kakršno imajo v drugih alpskih državah, in celo navadna lovna divjad. A kralji gora niso edine živali, ki jih ogroža lov. Povsem nepričakovana, a smrtonosna nevarnost preži tudi na vladarja gorskega neba – planinskega orla. Največja ptica v Sloveniji je strogo zaščitena vrsta, zato je lov nanjo prepovedan. Kljub temu pa orli in druge ujede, kot so beloglavi jastreb, brkati ser in lunj umirajo tudi zaradi zastrupitve s svincem. Zaužijejo ga skupaj z ...