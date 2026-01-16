  • Delo d.o.o.
SAVINJČAN OBSOJEN

Umor v Trnavi: zakrita obraza, izklopljene kamere in šest strelov v postelji

Uroš Vozlič mora v zapor, ker naj bi šestkrat hladnokrvno ustrelil Edina Delića. Od podjetnika J. V. je poskušal z grožnjami dobiti pol milijona evrov.
Obtoženi in odvetnik Milan Krstić se bosta na sodbo pritožila. FOTO: Mojca Marot
Obtoženi in odvetnik Milan Krstić se bosta na sodbo pritožila. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 16. 1. 2026 | 05:00
4:01
»Obtoženi Uroš Vozlič je kriv, da je skupaj z ločeno obravnavanim srbskim državljanom Igorjem Stanimirovićem umoril Edina Delića in mu vzel življenje iz nizkotnih nagibov. 5. septembra 2023 sta okoli četrte ure zjutraj v večstanovanjski stavbi v Trnavi v Občini Braslovče s polavtomatsko pištolo v različne dele telesa šestkrat ustrelila na postelji ležečega Delića. Med drugim sta ga ustrelila v prsni koš in mu prestrelila srce, kar je povzročilo obsežno krvavitev v prsno votlino, zaradi česar je Delić na kraju umrl,« je sodnik in predsednik senata celjskega sodišča Luka Grasselli včeraj začel ...

Razlaga

Bližajo se volitve.
Branko Babič15. 1. 2026 | 22:45
NOGOMET

Znan je naslednik Matjaža Keka: NZS čaka le še na uradno potrditev

Mediji: Cesar tik pred potrditvijo za novega selektorja.
15. 1. 2026 | 22:35
NA KOŽO

Kolumna Dušana Malovrha: »Radovednost prave novinarke nima ne konca ne kraja«

Ko izkušena alpinistka in žurnalistka zgodbo izkusi in preveri v živo, potem se rodijo izjemni prispevki.
Dušan Malovrh15. 1. 2026 | 22:25
PU NOVO MESTO

30-letnica na prehodu zbila 65-letno peško

Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.
15. 1. 2026 | 22:05
MODNI RADAR 

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Jovovića in Alenko Ružič Jovović, Gordano Grandošek Whiddon in Trenta Whiddona ter Jako Terška in Gregorja Strasbergar Štrasa.
15. 1. 2026 | 21:25
PARLAMENTARNE VOLITVE 2026

Znano, kateri župani bodo nastopili na skupni listi NSI, SLS in Fokusa

Pogovori o sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah, h katerim so predsedniki treh strank s podpisi posebnih izjav formalno pristopili novembra lani, so, kot kaže, obrodili sadove.
15. 1. 2026 | 21:15

