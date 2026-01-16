Umor v Trnavi: zakrita obraza, izklopljene kamere in šest strelov v postelji

SAVINJČAN OBSOJEN

Uroš Vozlič mora v zapor, ker naj bi šestkrat hladnokrvno ustrelil Edina Delića. Od podjetnika J. V. je poskušal z grožnjami dobiti pol milijona evrov.

»Obtoženi Uroš Vozlič je kriv, da je skupaj z ločeno obravnavanim srbskim državljanom Igorjem Stanimirovićem umoril Edina Delića in mu vzel življenje iz nizkotnih nagibov. 5. septembra 2023 sta okoli četrte ure zjutraj v večstanovanjski stavbi v Trnavi v Občini Braslovče s polavtomatsko pištolo v različne dele telesa šestkrat ustrelila na postelji ležečega Delića. Med drugim sta ga ustrelila v prsni koš in mu prestrelila srce, kar je povzročilo obsežno krvavitev v prsno votlino, zaradi česar je Delić na kraju umrl,« je sodnik in predsednik senata celjskega sodišča Luka Grasselli včeraj začel ...