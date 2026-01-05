Umrl je Alojz Černe

Lovska zveza Slovenije je sporočila žalostno vest, v 89. letu starosti je umrl dolgoletni strokovni sodelavec Lovske zveze Slovenije (LZS) Alojzij (Franc) Černe, avtor lovskih knjig in številnih člankov, ki je desetletja skrbel predvsem za področje male divjadi, ocenjevanje škod ter izobraževanje v lovstvu.

Černe je izhajal iz Kozarij pri Ljubljani, kjer je družina živela na kmetiji, zato je bil z zemljo in kmetijskimi opravili povezan od otroštva. Šolanje je nadaljeval na srednji kmetijski šoli v Mariboru, nato pa študij agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po zaposlitvi na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo se je leta 1966 pridružil LZS kot referent za malo divjad – prav v času, ko so v loviščih začeli opažati hitro upadanje poljskega zajca in jerebice, kasneje pa tudi fazana, piše LZS.

Alojz Černe FOTO: Lovska Zveza Slovenija

Prvi je pokazal na problem

Na zvezi so zapisali, da je bil Černe med prvimi, ki je strokovno razlagal razloge za upad male divjadi – in jih povezoval s spremembami v kmetijski krajini: agromelioracijami, komasacijami in uporabo kemičnih sredstev v kmetijstvu. Ob tem je poudarjal, da rešitev ni samo v rokah lovcev, ampak tudi v spremembah kmetijske in gozdarske prakse ter sodelovanju s kmetijci in gozdarji.

Knjige, ki so ostale, in znanje, ki ga je delil po vsej Sloveniji

Med njegovimi najpomembnejšimi deli LZS izpostavlja monografijo Mala divjad (1979), ki celovito obravnava biologijo in urejanje lovišč ter umetno in naravno vzrejo fazana, mlakarice, poljskega zajca in jerebice. Leta 1989 je napisal priročnik Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi v kmetijstvu, ki ga je LZS kasneje večkrat vsebinsko posodobila in ponatisnila.

Ob službi je predaval lovskim družinam po Sloveniji in svetoval o sonaravnem urejanju življenjskega prostora za malo divjad.

V lovsko organizacijo je vstopil leta 1966 v Lovski družini Vič–Ljubljana, kjer je opravljal odgovorne naloge, kasneje pa ostal član LD Brezovica (imenovali so ga tudi za častnega člana). Leta 2019 je zaprosil za izpisnico iz lovske organizacije, zadnje leto pa preživel v domu starejših občanov na Bokalcah, kjer je tudi umrl.

Lovska zveza Slovenije ga je za zasluge odlikovala z znakom za lovske zasluge ter redi III., II. in I. stopnje, za publicistično delo pa je prejel plaketo revije Lovec II. stopnje.