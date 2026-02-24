Umrl je Andrej Medved, prejel je tudi nagrado za življenjsko delo

Umrl je eden osrednjih in večkrat nagrajenih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Andrej Medved. Znan je bil po dolgoletnem umetniškem vodenju Obalnih galerij Piran, kamor je z mednarodnimi zvezami pritegnil pomembne umetnike in galeriste ter to ustanovo postavil na mednarodno umetnostno mrežo.

Andrej Medved Foto: Blaž Samec