Umrl je Andrej Medved, prejel je tudi nagrado za življenjsko delo

Umrl je eden osrednjih in večkrat nagrajenih slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Andrej Medved. Znan je bil po dolgoletnem umetniškem vodenju Obalnih galerij Piran, kamor je z mednarodnimi zvezami pritegnil pomembne umetnike in galeriste ter to ustanovo postavil na mednarodno umetnostno mrežo.
Andrej Medved Foto: Blaž Samec
Medved se je rodil 3. februarja 1947 v Ljubljani, letos je dopolnil 79 let. Leta 1975 je diplomiral iz filozofije in umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od leta 1977 je bil kustos Obalnih galerij v Piranu, zatem umetniški vodja. Znan je bil kot vsestranski teoretik, pesnik, prevajalec, esejist in urednik. Deloval je v uredništvu študentske Tribune, Problemov in revije Društva slovenskih pisateljev Le Livre Slovene, kasneje je bil tudi glavni in odgovorni urednik časopisa za sodobno likovno umetnost Artes. Uveljavil se je tudi s simbolno in senzualno liriko, prevajalskim delom ter filozofsko, literarno in umetniško esejistiko ter publicistiko. Leta 2014 je Medved prejel Valvasorjevo nagrado, pred dvema letoma pa nagrado za življenjsko delo Društva slovenskih likovnih kritikov. Na literarnem področju je za številne pesniške zbirke, ki jih je objavil, prejel tudi nagrado Prešernovega sklada, čašo nesmrtnosti ter Jenkovo in Veronikino nagrado, piše Delo
